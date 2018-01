Fuá chega ao Parque do Mindu por 'Educação e Igualdade' em fevereiro

Manaus - Já pensou em um evento com características de uma verdadeira ferramenta de transformação social? Pois é essa a ideia que a Feira Urbana de Alternativas (Fuá) mantém após 17 edições realizadas. E nessa edição a Fuá traz o tema "Educação e Igualdade" e ainda chega ao Parque do Mindu, localizado na rua Perimetral s/n - Parque 10, no dia 4 de fevereiro, a partir das 9h, com entrada gratuita.

A ida para o Mindu não foi à toa, de acordo com uma das organizadoras do evento Laelia Nogueira, pois a intenção é levar as atividades realizadas pela feira a interagir com a biodiversidade do parque, buscando sempre o melhor para o mundo através da educação, da arte e da cultura.

"Mudamos de local pois o FUÁ vem crescendo ao longo desse tempo e por isso sentimos a necessidade de buscar novas atividades, podendo também oferecer mais vagas para os expositores. Além disso a nossa ideia é fazer o uso dos espaços do parque como por exemplo a biblioteca infantil, o belíssimo anfiteatro, o qual será palco para as diversas atrações levadas pelo Fuá, bem como o fomento das atividades já realizadas no parque atualmente", explicou Laelia.

Dentre as novidades, a edição está cheia de intenções de melhorar a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras e o cuidado com a terra, fatores que refletem de frente na qualidade de vida. "A Fuá tem o intuito de movimentar essa ideia e difundir consciência social nesse Carnaval".

Nesta edição, assim como as anteriores, haverá palestras, feira criativa, gastronomia, exposições, atividades infantis, shows e muita interação com o público visitante.

O tema

Sempre em busca de aliar educação junto as atividades culturais, a Fuá vem trabalhando com assuntos educacionais e, nesta edição, abordará o tema "Educação e Igualdade", baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ( ODS 03- Saúde e Bem-estar; ODS 04 - Educação de qualidade; ODS 05 - Igualdade de gênero; ODS 08 Emprego digno e crescimento).

"O fato de estarmos próximo ao carnaval também ajudou na escolha desse tema, visto que é uma festa brasileira, rica em diversidade e cultura, onde diversos elementos da cultura aparecem com mais ênfase. Além de buscar respeito a todos os seres humanos nesses dias de festa que se aproxima", ressaltou Laelia.

Sobre Fuá



Feira Urbana de Alternativas busca fomentar novos pensamentos e conceitos de qualidade de vida e economia alternativa através de suas atividades! Idealizado e organizado pela 'CasaCinco', que é coordenada por Laelia Nogueira, Sissy Mendes e Ester Lima.

