Concurso de rainha gay em Bloco de Carnaval agita a Vila da Prata

Manaus - Será ao som de marchinhas de carnaval, batuques de tamborins e o brilho de plumas e paetês, que a comunidade do bairro Vila da Prata sediará, no dia 27 de janeiro, um dos maiores eventos de carnaval da Zona Oeste: o Bloco de Carnaval da Rua Santa Isabel.

A festa será comandada pelo som da cantora de axé Débora Meirelles e da Banda Caboclos. Além de um mega show do Grêmio Recreativo Escola de Samba (Gres) Vila da Barra, do grupo especial do carnaval de Manaus - que marcará presença no evento com todos os ritmistas da bateria pegada da onça, intérpretes, ala de passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e destaques.

Bloco de Carnaval da Rua Santa Isabel | Foto: Divulgação

O evento terá início às 17h. Às 20h a escola de samba sobe ao palco para apresentar o enredo 2018 e, em seguida, será a vez da escolha da rainha gay. As inscrições para participar do concurso estão abertas até o dia 25 (quinta-feira).

Para mais informações basta entrar em contato com a organização do evento pelo número: WhatsApp (92) 98159-9418 ou (92) 99169-4681.

Edição: Wallace Abreu

