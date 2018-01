Cobra Grande: a lenda que habita o subsolo da catedral de Itacoatiara

Manaus - Conhecida como “Velha Serpa”, a cidade de Itacoatiara, que hoje, segundo o IBGE, possui mais de 90 mil habitantes, destaca-se por possuir a lenda da cobra grande enraizada na cultura desde a época de sua fundação.

Segundo nos conta o historiador Frank Chaves, “a lenda da cobra grande vem desde quando os colonizadores trouxeram a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Serpa, de Portugal para ser a padroeira de Itacoatiara. Onde, Serpa tem o significado de serpente! ”

Mas não para por aí, além de carregar esse teor histórico, que corrobora para o mito, moradores relatam a presença do animal no subsolo da cidade.

“Quando eu era criança, minha mãe que é devota da santa, nos levou na procissão, lembro dela ter dito que a mesma cobra que habita embaixo da igreja poderia nos atacar se não a obedecesse. O engraçado é que era possível ver as rachaduras na catedral, daí o medo tomava conta”, relata Nonato Araújo, hoje com 65 anos.

Frank Chaves nos conta que apesar da serpente fazer parte do imaginário caboclo do município, ela é presente principalmente no povo antigo, envolvida com o contexto religioso e se dissipa em vários mitos. “No princípio cristão, uma serpente tentava contra o paraíso de Adão e Eva. Na mitologia grega se apresenta a medusa que petrificava quem a olhasse, assim essa lenda também norteia o imaginário amazônico” e ele alerta que não é somente na catedral de Itacoatiara. “Na catedral do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, há também essa lenda de que a padroeira do Pará está sobre a cabeça de uma lendária cobra grande”.

O ser do imaginário caboclo aterroriza também aqueles que habitam regiões ribeirinhas | Foto: Malika

O enredo de que uma enorme cobra habita na Amazônia, já esteve presente não só em relatos de moradores, mas a riqueza desses encantos também foram parar nas telonas de cinemas. Na década de 90, o filme Anaconda (1997) levou a estória para diversos países no mundo, mas ao contrário do que diz a lenda, a cobra grande não só estremecia as paredes, ela devorava pessoas na selva amazônica.

Mesmo com tanta criatividade nos detalhes da lenda, Frank Chaves conta que o imaginário caboclo não é tão recorrente nos dias atuais. “Era muito forte até a década de 80, hoje a lenda da cobra grande da Matriz serve de parâmetro basilar, para indicar a riqueza da cultura imaterial do povo Itacoatiarense” finaliza.

Rica em encantos, uma é coisa certa: a lenda da cobra grande surge das profundezas para encantar os visitantes da Amazônia.

