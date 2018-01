Dorothy Malone, atriz vencedora do Oscar, morre aos 93 anos nos EUA

São Paulo - A atriz norte-americana Dorothy Malone, ganhadora do Oscar na era de ouro de Hollywood, morreu nesta sexta-feira aos 93 anos em Dallas, sua cidade natal, devido a causas naturais. A informação foi dada pelo seu agente de carreira, Burt Shapiro, e confirmada pela filha Mimi Vanderstraaten.

Dorothy Malone é considerada um ícone do cinema nos Estados Unidos por sua atuação em "Palavras ao Vento" (1956), clássico do gênero melodrama, que lhe rendeu a estatueta de melhor atriz coadjuvante. Uma cena específica no filme, dirigido por Douglas Sirk, ficou na memória pelo sarcasmo e contraponto antológicos. Nela, interpretando uma ninfomaníaca, alcoólatra e herdeira de uma família milionária, Dorothy aparece feliz, fumando, bebendo whisky e dançando euforicamente um mambo, enquanto seu pai morre paralelamente de forma trágica.

Dorothy Malone começou sua carreira ainda nos anos 1940, mas ficou famosa décadas depois. Estrelou também com Humphrey Bogart À Beira do Abismo (1946) e foi protagonista de "O Homem das Mil Caras" (1957), "O Gosto Amargo da Gloria" (1958) e "A Praia dos Amores" (1963). Um ano depois, o papel como Constance Mackenzie, na famosa série de TV americana "Peyton Place" (1964-1968), consolidou sua carreira nas telas. Seu último trabalho foi uma tímida participação em "Instinto Selvagem", película conhecida pela famosa cena da cruzada de pernas da atriz Sharon Stone.

