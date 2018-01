"BBB18" estreia nesta segunda e aposta na diversidade de participantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi só a lista de participantes do "Big Brother Brasil 18" ser divulgada para os fãs do reality show perceberem: esta edição deve ser recheada de conflitos. Tudo porque o programa, que estreia nesta segunda-feira (22) na Globo, contará com concorrentes de mundos bem diferentes

Por exemplo: Gleici, 22, vinda do Acre, já tirou fotos com Lula e abomina racismo e homofobia. Já Caruso, 34, de São Paulo, falou bem de Jair Bolsonaro há alguns anos e teve expostas declarações suas criticando homossexuais. Há ainda Mara, 53, de Minas Gerais, que é especialista em política.

"O que pareceu muito claro na estratégia da direção foi colocar gente de esquerda e de direita, uma cientista política no meio e alienados em volta", afirma Pedro Tapajós, mestre em comunicação pela UNB (Universidade de Brasília) e especializado em realities.

Parte das mulheres selecionadas também parece bastante empoderada e já declarou que não abaixará a cabeça para homem nenhum. "O trabalho no 'BBB' é movido a dedicação e o respeito com o ser humano. É um programa feito por pessoas que respeitam as diferenças", afirma o diretor-geral, Rodrigo Dourado.

Para o apresentado Tiago Leifert, não há características que definam um campeão, uma vez que não há receita pronta para vencer o programa. "Há infinitas possibilidades de como jogar o'BBB'. É possível jogar sozinho ou fazendo alianças. Dá pra ser campeão sem ganhar nenhuma prova. Precisa saber negociar, entender a fraqueza e a forçados oponentes.

Qualquer elemento pode ser usado como ataque ou diplomacia. Mentir, blefar, falar a verdade, ter sorte", afirma o âncora, que estará à frente da atração pelo segundo ano. "O'BBB' tem todos os elementos que um programa de TV pode oferecer: é ao vivo, tem jogo e entrevista", completa Leifert.

Para escolher os novos participantes, a produção viajou por 13 capitais do país. Nos bastidores, considera-se que esta é a edição mais diversa de todas. Pela primeira vez, há quatro pessoas do Norte (duas de Rondônia, uma do Acre e uma do Pará) e duas do Ceará.

São Paulo tem três representantes: o já citado Caruso, publicitário; a jornalista Nayara e Ana Paula, que se autointitula bruxa."Mergulhamos na cultura e na história de vida das pessoas. Após quase um ano de trabalho de pesquisa, encontramos um grupo que está disposto a jogar", afirma o diretor. "O interesse em participar do 'BBB' é imenso."

Neste ano,a edição promete colocar os participantes em uma grande saia justa. Esta será uma temporada em que qualquer decisão tomada pelos moradores trará consequências. Em algumas provas, os confinados serão submetidos a dilemas em que cada escolha trará efeitos para si mesmo ou para os companheiros.

