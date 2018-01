Fãs da dupla 'Jorge & Mateus' realizam campanha de doação de sangue

Manaus – A paixão pelo trabalho da dupla sertaneja “Jorge & Mateus” reúne 30 pessoas no Fã Clube Oficial Logo Eu Manaus. Fundado em março de 2013, o encontro dessas pessoas foi além da admiração pelos artistas em questão. Hoje, além de reuniões para falar sobre o trabalho da dupla e da participação em todos os shows dos cantores na capital manauense, o grupo se reúne também na realização de ações solidárias.

O fã clube realiza anualmente a campanha de doação de sangue | Foto: Reprodução

Nos próximos sábados, 27 de janeiro e 03 de março, os membros do fã clube realizarão mais uma edição da campanha de doação de sangue que já se tornou fixa no calendário de atividades do grupo. De acordo com Soraya Silva, presidente do Fã Clube, os 100 primeiros doadores que se declararem fãs da dupla Jorge & Mateus, e fizerem a doação em nome do Logo Eu Manaus, receberão brindes exclusivos.

Dentre os brindes entregues aos doadores, chaveiros almofadados exclusivos com imagens da dupla | Foto: Reprodução

Serão almofadas com fotos e caricaturas dos artistas, chaveiros, copos personalizados e canetas exclusivas. “Quando fundamos o fã clube percebemos que gostaríamos de fazer algo a mais, fazer algo significativo em torno dessa paixão que nos reúne”, ressalta Soraya.

Registro da campanha de doação de sangue realizada pelo fã clube em 2017 | Foto: Reprodução

Segundo a presidente do fã clube, cada membro paga uma taxa mensalmente para cobrir as despesas do grupo. Parte desse valor arrecadado é revertido em ações sociais desenvolvidas pelo fã clube.

Almofadas com fotos e caricaturas dos cantores estão entre os brindes que serão entregues aos doadores na campanha | Foto: Reprodução

“Desde a fundação do Logo Eu Manaus, realizamos anualmente ações especiais no Dia das Mães, Dia das Crianças e no Natal. Além dessas, a campanha de doação de sangue, que marca e comemora a data de criação do fã clube”, finalizou.

Canetas exclusivas Jorge & Mateus / Fã Clube Logo Eu Manaus | Foto: Reprodução

Doações

As doações de sangue para a campanha do Fã Clube Logo Eu Manaus poderão ser feitas na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – Hemoam, Av. Constantino Nery, 4397 – Chapada, Zona Centro-Oeste, nos dias 27 de janeiro e 03 de fevereiro, de 8h às 17h.

Membro do fã clube ao lado de Mateus | Foto: Reprodução

