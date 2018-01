Nathalia Silveira realiza oficina de aquarela com café

Manaus - Na próxima sexta-feira (26), a artista Nathalia Silveira vai realizar uma oficina de Aquarela com Café, no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o workshop terá inscrições gratuitas.

A oficina será destinada a iniciantes e tem como objetivo ensinar como se utiliza o café como tinta. “Será uma oficina para iniciantes, jovens amantes do café e da pintura que desejam ter uma experiência com um material novo e sensorial”, afirma Nathalia.

Serão três horas de teoria e prática sobre a técnica. Todo material do curso será cedido pela SEC. “Ensinarei um pouco sobre o material e seu preparo, os resultados que podem ser alcançados, além de noções básicas de luz e sombra para a pintura”, adianta a artista.

As vagas para a oficina de Aquarela com Café são limitadas para 15 pessoas. Para se inscrever, basta ligar para (92) 3631-4786.

Sobre a artista – Nathalia Silveira tem 19 anos e é estudante de Design Gráfico. Desde a infância nutre uma admiração pelas artes, em especial pela pintura.

“Ainda criança percebi a necessidade de me expressar através de meus desenhos e, desde então, não deixei de praticar e desenvolver técnicas diversas. Mas me identifiquei com aquarela com café, onde imergi artisticamente e, desde 2017, realizo oficinas sobre a técnica”, afirma.

Exposição – Nathalia está preparando obras para a exposição coletiva “crio18”, que acontecerá na Galeria do Largo no mês de fevereiro. As obras de Nathalia representarão uma metáfora do cotidiano e de como pode ser abusiva a cobrança entre os seres humanos.

“Por meio da pintura feita com café, quero expressar ao público como seria um ataque de pânico causado pela ansiedade, retratando suas fases e sensações em cada ilustração”, conta.

Serviço

Oficina de Aquarela com Café

Data/hora: 26 de janeiro, sexta-feira, das 14h às 17h

Local: Galeria do Largo – Largo de São Sebastião

Inscrições: Gratuitas

