Bloco Cauxi Eletrizado comanda a segunda-feira gorda de carnaval

Manaus - É na segunda-feira gorda, 12 de fevereiro, que o Cauxi Eletrizado coloca o bloco na pista da Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), com os shows da bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus, além do DJ Tubarão, que assume as pick ups da folia a partir das 16h e nos intervalos entre as atrações.

Os ingressos antecipados estão à venda no quiosque Os Barés, do Manauara Shopping; a R$ 20, com direito a fila exclusiva na entrada do evento. No dia da festa, o valor será de R$ 30.

Inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas, o Cauxi Eletrizado chega a sétima edição e traz, neste ano, além das tradicionais paródias, hits do Carnaval 2018, como ‘Banzeiro’, de Dona Onete.

“O repertório é construído a partir de sugestões do público nas redes sociais, do que estamos ouvindo e Dona Onete é uma referência. Também vamos fazer lambadas e versões de Wanderley Andrade e Pablo”, adianta Davi Escobar, vocalista da Alaídenegão. “O dia do bloco é especial, podemos fazer 20 shows no Carnaval, mas no Cauxi Eletrizado tem uma energia diferente”.

O guitarrista da Alaídenegão, Rafael Ângelo, reforça que todas as bandas investem o setlist autoral durante a festa. “Nosso bloco é um dos poucos que valoriza as músicas autorais. Os shows são muito bons, para a Alaídenegão é um dos melhores do ano”, comentou o músico.

Serviço

O QUÊ: Bloco Cauxi Eletrizado, com bateria da Mocidade Independente de Aparecida, Alaídenegão, Cabocrioulo, Os Tucumanus e DJ Tubarão

QUANDO: 12 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 16h

ONDE: Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa) – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo

QUANTO: R$ 20 – ingressos antecipados no quiosque Os Barés, do Manauara Shopping; com direito a fila exclusiva na entrada do evento. No dia da festa, o valor será de R$ 30.

INFORMAÇÕES: 98210-2438/98242-3133/98100-3399

