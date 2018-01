Fenômeno 'Jojo Todynho' vai ferver o Bloco Spazio em Manaus

Manaus - A música dela está em todas as paradas musicais do Brasil. "Que tiro foi esse?" tornou a funkeira Jojo Todynho, uma das mais ouvidas nas últimas semanas, direto de Bangu para todos os lugares do Brasil. A dona do hit que viralizou na internet, estará em Manaus, no Bloco Spazio, um esquenta do "Arena Safadão", no dia 28 de janeiro, domingo, no Point P10 anexo ao Fast Temaki no Parque 10.

Quem está promovendo o evento é a Spazio Academia que traz Jojo Todynho para um show exclusivo, o primeiro da funkeira em Manaus, além da dupla João Victor e Rodrigo, e os cantores Márcia Siqueira e James Rios com o show Afro brasillis, com um repertório que passa por Gerônimo, Margareth Menezes, Caetano Veloso e Carlinhos Brown.

Os ingressos estão sendo vendidos na Academia Spazio, no Dom Pedro, com 1° Lote Promocional - Esgotado e o 2° Lote por R$ 40,00.

A carioca não nasceu para passar despercebido e disparou para o estrelato após sua participação no clip da Anitta. Ela lançou duas músicas, entre elas, o hit do momento, "Que Tiro Foi Esse" e ganhou o 1º lugar no TOP Viral do Brasil no Spotify em menos de uma semana.



Também conhecida como Jojo Maronttinni, a jovem de 21 anos começou a ser conhecida ao soltar o verbo em vídeos na internet. Fez até participação em novela, mas foi após a presença no clipe de Anitta, 'Vai Malandra', que fez de Jojo a celebridade do momento.

Ela figura entre as músicas mais ouvidas no top nacional do Spotify depois de ver rostos conhecidos entrando na brincadeira proposta pela canção. O clipe oficial da música já está com mais de 17 milhões de visualizações no YouTube.

Sobre João Victor & Rodrigo



Com mais de 5 anos, a dupla João Victor & Rodrigo agita as noites de Manaus com as baladas sertanejas da atualidade. Mas antes de se tornarem realmente sertanejos, a dupla passou pelo pagode, sertanejo modão, arrocha, batidão, funk, reggae e pop rock.

A dupla conta que para se destacar no cenário artístico e conseguir projeção no meio é preciso investir em composições próprias. Atualmente, a dupla está com o CD e DVD gravado ao vivo em Manaus "Capítulo Novo".

