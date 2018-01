Folia nas ruas de Manaus inicia no próximo fim de semana

Manaus - Chegou a hora do folião ir para as ruas com as bandas e blocos do Carnaval de Manaus. A partir do próximo sábado (27), começa o desfile das cem bandas de Carnaval, que este ano recebem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Todos os eventos são gratuitos e ocorrerão em diferentes zonas da cidade.

Puxando os blocos, no sábado, a avenida Lourenço da Silva Braga, Largo do Mestre Chico, na Zona Sul, será palco da “Banda do Boteco Ideal”. Realizada há cinco anos na casa de shows Boteco Ideal, esta será a primeira vez da banda nas ruas.

“Percebendo o gosto dos frequentadores pelas festas tradicionais, decidimos, este ano, abrir para o público e com o apoio da Prefeitura, temos essa chance. A gente espera um público de 2 a 5 mil pessoas para caírem na folia com muito axé, marchinhas de Carnaval e, claro, as atrações de forró, que fazem parte da tradição da zona Sul”, destacou o organizador do evento, Erick Guimarães.

Ainda no sábado, a “Banda da Chiquita” abre alas para os foliões fazerem a festa na avenida Leonardo Malcher, esquina com a Luiz Antony, no Centro. Já na zona Centro-oeste a “Banda do Tracajá” agitará o público com sua alegria e irreverência, na rua Dublin, Belvedere 2, Planalto.

No domingo (28), a folia continua no tradicional bairro Praça 14, que recebe os foliões da banda “Vitória do Morro Futebol Clube”, na rua Visconde de Porto Alegre (próximo à loja Pemaza). Já os brincantes da “Banda do Galhardo” farão a festa no Parque Residencial do Prosamim Mestre Chico 1, bloco 25.

