Profissionais dão dicas de looks e make para curtir o baile do Hawaii

Manaus - ​O carnaval chegou e a sua agenda está cheia de eventos como blocos, desfiles e o Baile do Hawaii? Então, a estilista Santa Cris e a artesã Cristiane Mota da Ecoflor apresentam looks incríveis para você curtir as folias de momo. Contudo, o cabelereiro e maquiador Emerson Pinto, lembra dos cuidados com a make, pele e o cabelo.

O maquiador comenta que a procura pelos serviços de maquiagem e penteados aumenta quando começam os bailes de carnaval. Segundo ele, é preciso alguns cuidados para as mulheres na hora de fazer uma produção especial para o Carnaval. “A preocupação maior são com os produtos de beleza utilizados. Preocupe-se sempre com a qualidade para durar a noite toda”, diz.

Ele selecionou algumas dicas para o Baile do Hawaii que acontece no próximo dia 27 de janeiro, a partir das 22h, na piscina do Tropical Hotel, com realização da Ponto Com Eventos, ou para usar em qualquer outro evento de carnaval.

Para as meninas mais ousadas, uma boa escolha são os cílios postiços. Eles dão um toque especial e são bem extravagantes. Se quiser ser mais discreta, apenas aplique várias camadas de rímel, isso ajuda a deixar os olhos bem marcados. “E não é preciso ficar apenas no pretinho básico, use as cores de sua preferência”, explica Emerson.

De acordo com Emerson Pinto, a maquiagem para o Carnaval deve ser bonita e alegre, mas é preciso prestar muita atenção na hora de combinar os tons e as cores. As cores vibrantes dos batons também podem combinar com o evento. “As cores suaves ou mais vibrantes podem ser usadas para os lábios, pode-se usar batom que combinem com a maquiagem e abusar das cores”, conta.

Para complementar o look, o cabelo também pode ser uma das preocupações antes de cair na folia. Escolher o penteado certo permite ficar arrumada o dia todo e fugir do calor excessivo na região da nuca e das costas.

Emerson explica que a foliã pode usar e abusar das tranças e dos coques altos que garantem o conforto no calor. Já as meninas de cabelos mais cacheados podem abusar das tiaras ou simplesmente usá-los livre!”, finaliza.

Acessórios e detalhes na make podem ser o diferencial do seu look! | Foto: Marcelo Ramos / Divulgação

Roupas leves

Para o Carnaval, os foliões devem pensar em conforto. Por isso, devem pensar em look leves e adequado a nossa região. A estilista Santa Cris mostra alguns looks criados para as meninas em viscose, bem apropriados para o nosso clima.

“Opte por roupas frescas e garanta seu Carnaval com muito conforto”, foi esse o pensamento da estilista para indicar os looks para a temporada de blocos e bandas.

Segundo Cris, a escolha da viscose se deu por ser um tecido “coringa”, por ser leve e ter trama aberta é de fácil lavagem e secagem. Quanto as estampas, podem ir dos florais aos mais delicados e alegres, rendas que lembram tramas manuais, folhagens tropicais, frutas, figuras geométricas e muitos outros.

Nesta sessão, Cris conseguiu montar looks incríveis com menos de R$ 100, todas garimpadas em lojas de Manaus e que ganharam modificações modernas em seu atelier. “Pensei em looks que podem ser usados no Carnaval e que depois podem ser usadas em eventos durante o verão”, diz a estilista.

Para os pés, a foliã pode optar pelo uso do salto alto, por facilitar o gingado na hora de sambar. Mas, Cris não aconselha ir com rasteirinha simples. Ela conta que podem ser customizadas com pedrarias, glitter e flores, mas o ideal é sentir-se confortável.

O look certo para o evento! | Foto: Marcelo Ramos / Divulgação

Peças chaves

Já a artesã, Cristiane Mota sugeriu para a temporada de fantasias, peças versáteis como o uso das tiaras com arranjos de flores, frutas e conchas do mar.

Peças icônicas, que foram criadas de acordo com a tendência. Cores vibrantes, florais e ainda, algumas peças vindas da estação passada como as tiaras de sereias. “A sereia foi tema forte no ano passado, mas inda estão em alta”, comenta.

Mas para aquelas que não desejam investir em roupas para o Carnaval, vale colocar colares havaianos e então, mais linda e confortável, impossível!

Ficha Técnica

Roupas: Atelier Santa Cris @santa_cris

Make-Up/Hair: Maison Luh / Emerson Pinto @emersonpinto270

Acessórios: Cris Decorflor / Cristiane Mota @crisdecoflor

Fotos: Marcelo Ramos

Modelo: Ana Souza Carneiro

SERVIÇO

Baile do Hawaii 2018 do Tropical Hotel

Quando: Dia 27 de janeiro, sábado, às 22 horas.

Onde: Piscina do Tropical Hotel (Av. Coronel Teixeira, 1320 - Ponta Negra)

Ingressos Limitados:

R$ 70 (1º Lote/VIP/Meia), com Open bar de água e refrigerante até 01:00 da manhã.

R$ 180 (1º Lote/Camarote/Meia), com open bar open bar de água, cerveja, refrigerante e whisky 8 anos, até 1h da manhã.

R$ 600 (1º Lote/Mesa com quatro lugares/Meia) com Open Bar de água, cerveja e refrigerante, até 01h da manhã.

Ponto de Venda físicos: Lojas Adji (Manauara e Amazonas Shopping)

Vendas Online: www.aloingressos.com.br

Informações: (92) 99278-0626