Banda Carnabôco promete agitar Carnaval de Manaus neste sábado

Manaus- "Carnabôco é o Bloco do Cabôco!", é com esse slogan que as bandas Gramaphone, Cauxi Eletrizado e Pororoca Atômica se unem para festejar o Carnaval. A 1º edição do evento será realizada no Clube Municipal, no próximo sábado (27), a partir de 21h. O clube fica localizado na Avenida Torquato Tapajós, 361, Bairro da Paz.

O evento é um projeto independente, que visa reunir brincantes para curtir os artistas locais com muita música e mistura de ritmos. E quando assunto é mistura de ritmos, essa galera dá um show na escolha do repertório. Na lista consta sucessos como nacionais como Raul Seixas, Tim Maia, Reginaldo Rossi, Alceu Valença, Rita Lee, Sidney Magal, Ivete Sangalo, Skank, Os Paralamas do Sucesso não podem faltar.

A banda Cauxi Eletrizado também promete agitar a noite de sábado | Foto: arquivo pessoal





Os grandes sucessos de artistas locais também não vão ficar de fora. Teixeira de Manaus, Eliakim Rufino e Pinduca prometem agitar os brincantes sem esquecer das tradicionais marchinhas, frevo, ska, lambada, carimbó, brega, axé e outros diversos ritmos.

Para Vivia Oliveira, vocalista da banda Gramophone, o momento é mais que oportuno para revelar talentos. A banda surgiu em 2016 e tem o "projeto gramapholia" voltado especificamente para o Carnaval.

A banda Pororoca Atômica aposta na lambada e carimbó em ritmo de Carnaval | Foto: arquivo pessoal

"Já estamos no segundo ano do projeto gramapholia e estamos muitos felizes por reunirmos com esses colegas tão talentosos. Vamos tocar de tudo e tenho certeza que será um sucesso", diz a vocalista.

Os ingressos para o evento já estão à venda no Clube Municipal, no valor de R$15. A tradicional banda do clube fará a abertura da folia. A folia conta ainda com as bandas Cauxi Eletrizado e Pororoca Atômica, que vai animar a galera até o dia amanhecer.

