Ações marcam Campanha de Carnaval lançada pelo Governo do AM

Manaus – Visando trazer mais segurança aos foliões e uma programação diversificada, o Governo do Amazonas apresentou na manhã desta terça-feira (23), no Centro Cultural Palácio da Justiça, detalhes da campanha “A festa de todos”, que reúne ações de diversas secretarias de Estado.

O evento contou com a participação do vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva; Secretário de Cultura, Denilson Novo; diretor de eventos da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Beto Vital; secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Arthur Lins; e secretária executiva adjunta de Gestão da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Suelen Sales.

O principal destaque das ações apresentas é o projeto “Além da Passarela”. “Levaremos Escolas de Samba, bandas e levantadores de toadas para ações em terminais de ônibus, galerias, praças de alimentação e shoppings da cidade de Manaus durante o período das festas de Momo”, destacou Novo. O lançamento dessas atividades acontecerá ainda nesta terça, a partir das 18h, em todos os terminais de integração do transporte coletivo da cidade.

O Terminal 1 (T1) na avenida Constantino Nery receberá a bateria da Escola de Samba Vila da Barra. Já o grupo musical da Vitória Régia agitará os usuários do transporte coletivo que estiverem passando pelo Terminal 2 (T2), na Cachoeirinha. O bloco Cauxi Eletrixado levará muita diversão ao Terminal 3 (T3), na Cidade Nova. No Terminal 4 (T4) a festa será comandada pela bateria da Reino Unido da Liberdade. Já no Terminal 5 (T5), no São José, A Grande Família deverá fazer a alegria. Ainda haverá ação programada para o Terminal da Matriz ao som da Pororoca Atômica e Gramopholia.

Outra novidade na programação será o “Carnaval das Tradições”, que deverá encerrar as atividades da campanha de carnaval do Governo do Estado com um grande evento a ser realizado no Largo São Sebastião, na quarta-feira de cinzas, a partir das 17h. “Essa será uma reunião de diversas bandas ao som das tradicionais marchinhas, em um tom saudosista, para fecharmos em grande estilo as comemorações de Carnaval”, frisou o Secretário de Cultura.

Sequência

Além dos tradicionais desfiles das Escolas de Samba de Manaus, o Governo anunciou ainda a continuação do famoso Concurso de Fantasias Adulto e Infantil, que este ano acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro no Teatro Amazonas.

Este ano marca também o retorno do Carnaboi, que por anos foi considerado o maior evento de carnaval da capital amazonense. A festa acontecerá no dia 12 de fevereiro, no Sambódromo, e a expectativa é reunir mais de 150 mil pessoas.

“Serão 24 artistas se revezando em trios elétricos. Um diferencial é que este ano teremos apenas um único tururi que poderá ser usado por todos os artistas e brincantes, unificando e fortalecendo a marca da festa. O lançamento do tururi está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (26), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques”, destacou o diretor de eventos da Amazonastur, Roberto Vital.

Ações de segurança

Todas as atividades deverão contar com um forte aparato e esquema de segurança, além de ações de proteção à criança e ao adolescente. “Vamos combater qualquer tipo de exploração contra os jovens. Vamos fazer uma constante fiscalização e contamos com o apoio da população, por meio de denúncias pelo disque 100”, pontou Arthur Lins, titular da Sejusc.

Ainda de acordo com o secretário de Segurança Pública, a sequência da ‘Operação Alegoria Proibida’ focará nas irregularidades de pequenos e grandes eventos em todo o estado do Amazonas. “Essas ações contam com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-Am)”, finalizou.