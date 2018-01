Internautas acusam pai de assediar a própria filha no 'BBB'

Manaus - Apesar de a 18ª edição do Big Brother Brasil ter tido apenas seu primeiro dia de pay-per-view, alguns momentos envolvendo a família Lima, os primeiros participantes da casa, estão dando o que falar nas redes sociais - além das postagens preconceituosas que vieram à tona. No Twitter, um dos assuntos mais comentados do dia foi a hashtag #ForaFamíliaLima, criada por fãs que viram alguns "excessos" na relação entre Ayrton e Ana Clara, pai e filha.

Em um momento na primeira festa do programa, Ayrton deu um selinho demorado na filha, o que causou estranheza nos fãs. Em outro, ele deita sobre a filha quando ela está na cama, e faz movimentos considerados estranhos. Por fim, durante uma brincadeira na piscina, ele beija sua barriga e coloca a mão na região da genitália de Ana Clara.

Em todos os momentos em que os contatos físicos ocorreram, estavam acompanhados por outros membros da família, como o primo Jorge e a mãe Eva.

Os momentos estão causando furor nas redes sociais, e alguns fãs já falam até mesmo em expulsão. Não é a primeira vez que os espectadores clamam pela expulsão de participantes.

Em 2017, Marcos Harter foi expulso após ser acusado de agredir sua então namorada na casa, Emilly Araújo. No mesmo ano, fãs de A Fazenda pediram sua expulsão no reality da Record TV por suposta violência psicológica sobre Flávia Viana.

