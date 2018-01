Planta e Raiz comemora 20 anos no Porão do Alemão

Manaus - O mês de fevereiro inicia com uma super comemoração, 20 anos de estrada da banda "Planta e Raiz", lançando o novo trabalho “Exército Delirante” no Porão do Alemão, localizado na estrada do São Jorge, zona Oeste da cidade, no dia 1° de fevereiro.

Com um jejum de 2 anos sem pisar em solo manauara, os paulistas retornam com um show, mostrando o motivo de estar tanto tempo em evidência.

Os bilhetes antecipados podem ser adquiridos no Porão do Alemão em horário comercial de 9h às 17h ou através do link www.sympla.com.br/poraodoalemao, ou ainda nos dias de funcionamento do bar.

O 1º lote Pista, está sendo vendido a R$ 30 e a área VIP a R$ 50. Haverá venda também no dia do evento e o valor depende do lote.



Planta e Raiz

Fundada em 1998, a banda traz ao público a ideia de despertar os mais belos sentimentos e encorajar mudanças na vida das pessoas, a temática deste novo trabalho, traz à tona o reggae brasileiro, comandado por Zeider, Fernandinho, Franja, Juliano e Samambaia tocam canções que fazem os corações dos ouvintes bater mais forte e ter força para lutar por seus sonhos na dura realidade do dia a dia.

Segundo o cantor Zeider, a banda tem como objetivo incentivar as pessoas a construírem seus sonhos“Este disco é a síntese de tudo do que fizemos até hoje. Escolhemos este nome, Exército delirante, porque tem muito a ver com a realidade do brasileiro. Tem a ver com o que somos, essa fé de nunca desistir dos nossos sonhos, de fazer as coisas com as próprias mãos e de vencer todas as batalhas. É um disco de reggae, original, brazilian style”.

Depois dos sucessos “Com certeza”, “Aquele lugar”, “Tô no Barato” e outros, este 11º disco conta com a produção de Daniel Ganjaman, que já trabalhou com Planet Hemp, Sabotage, Forfun e Criolo.

O álbum “Exército Delirante” conta com 12 faixas inéditas e fará parte do repertório do show em Manaus. O lançamento do CD vai acontecer dia 1 de fevereiro e é fruto de uma parceria da produtora Boraver com o Porão do Alemão.

Pré-show

O pré-show fica por conta da Johnny Jack Mesclado, maior representante do estilo na cidade, que comemorou seus 19 anos no palco do Porão, semanas atrás. O início do evento está previsto para as 21h, mas os portões abrirão às 18h para o tradicional Happy Hour.

