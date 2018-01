´Geek Experience´ e Turma da Mônica são atrações especiais em shopping

Até o dia 1º de fevereiro, o evento ‘Geek Experience’ será realizado na praça de eventos, na área da expansão do Amazonas Shopping, no primeiro piso, de 10h às 22h. A entrada é gratuita.

Entre as atividades oferecidas, durante o período, estão oficinas e campeonatos de card games, como Pokemon e Yugioh, troca de gibis e mangás e bate papos sobre séries de TV e filmes. A proposta do evento é promover a interação entre as pessoas que acompanham a cultura nerd e geek, com as que ainda não conhecem, mas têm curiosidade sobre o tema.

De segunda a domingo os visitantes podem participar de oficinas e aprender os princípios básicos de alguns jogos de cartas. As oficinas de card games de “Magic: the Gathering” acontecem sempre de 16h às 22h. A de Pokemon é de 14h às 18h, de segunda a sexta-feira e aos sábados de 10h às 14h. Já o jogo de Yugioh é ensinado de segunda a sexta-feira, de 10h às 14h e aos domingos de 14h às 18h.

As oficinas com datas específicas, que ainda irão ocorrer, são: Krosmaster Arena, nesta quarta-feira (24), de 18h às 22h; e SW Destiny, nesta quinta-feira (25), a partir das 19h.

A programação do ‘Geek Experience’ terá, ainda, os campeonatos de Magic: the Gathering, na sexta-feira (26), a partir das 19h; e Pokemon, domingo (28), às 14h. A inscrição para os campeonatos são realizadas durante o evento. Os campeões são premiados com boosters – cartas sortidas dos jogos, que ajudam o competidor a impulsionar a sua posição no game.

Durante o ‘Geek Experience’ o público também participa de bate papos sobre séries de TV, filmes e jogos de carta. Além disso, o evento conta com um espaço montado para troca de gibis e mangás. A programação completa do evento pode ser consultada no aplicativo do Amazonas Shopping, disponível na Play Store e Apple Store.

Turma da Mônica – Durante esse período das férias escolares, o Amazonas Shopping também preparou uma programação especial para os fãs dos personagens mais populares e amados do Brasil, a Turma da Mônica. O parque temático “Esportes Turma da Mônica” reúne uma série de atividades interativas envolvendo modalidades esportivas, além de um espaço onde as famílias podem se divertir, registrando e compartilhando suas fotos e selfies. A atração é gratuita e funcionará até o dia 18 de fevereiro, na Praça de Eventos do Amazonas Shopping, de 10h às 22h.

O evento conta com um circuito de seis atividades esportivas. São elas:

Natação com Bolinhas - Em uma piscina cheia de bolinhas coloridas, as crianças podem se divertir mergulhando e nadando.

Ginástica Elástica - Uma cama-elástica que faz a criançada, literalmente, pular de alegria!

Gol de Ouro - O objetivo da brincadeira é marcar gols de pênalti. Enquanto uma criança chuta, a outra tenta impedir a entrada da bola, através do controle manual do goleiro: um boneco confeccionado em madeira que desliza de um lado ao outro da trave, protegendo o gol e aumentando o grau de dificuldade do jogo.

Basquete da Turma - Para atingir as cestas com a bola de basquete é preciso estar bem focado. O número de acertos é contabilizado por um painel eletrônico.

Arco e Flecha - Uma brincadeira para testar as habilidades motoras e de concentração, com flechas com pontas de ventosas que fazem tudo ficar mais divertido, com muita segurança. Um painel marca a pontuação, mas precisa acertar no alvo para pontuar mais.

Ciclo-Faixa - Através de bicicletas diferentes, com pedais que podem ser acionados pelas mãos ou pelos pés, medindo a força dispensada que aciona um painel com luzes que se acendem gradativamente, de acordo com as pedaladas.

