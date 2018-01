'BBB 18': Irmão de Ayrton morre e sobrinho rebate críticas

Brasil - O irmão de Ayrton Lima, confinado no "Big Brother Brasil 18", morreu no último domingo (21). A informação foi publicada no Facebook pelo filho dele, Paulo Júnior, que é sobrinho do "BBB". No post, ele aproveita ainda para fazer um longo desabafo sobre as polêmicas envolvendo a família Lima no "BBB 18".

"Muito triste com o que pessoas desinformadas estão fazendo com o meu tio Ayrton, com a minha família... Meu tio tentou por 15 anos entrar no BBB e está realizando o sonho dele... É um cara batalhador, povão, super engraçado (o mais doido da família) e sempre carinhoso com todos da nossa família. Na nossa família, nos beijamos e abraçamos como demonstração de amor e afeto. Tenho 36 anos e até hoje só cumprimento minha avó, minha mãe, minhas tias beijando na boca. Pela lógica dessa galera sem noção, eu fui assediado por elas, então?! Essa porcaria de "politicamente correto" agora afetou a minha família. Mas, se vcs, pessoas mal amadas e cheias de erros obscuros, acham que vão nos derrubar, estão muito enganados. Acabamos de perder o meu pai neste domingo que passou (21), irmão do Tio Ayrton (o meu tio, Ana e tia Eva ainda não sabem disso) e isso não nos derrubou. Pelo contrário, nos uniu ainda mais. Então, podem vir com seus discursinhos hipócritas. Tio Ayrton, beije bastante a sua filha com todo amor do mundo, pois eu faria tudo pra ter ganhado mais um beijo do meu amado pai".

Leia também: Internautas acusam pai de assediar a própria filha no 'BBB'

Ao mesmo tempo em que teve mensagens de apoio, Paulo Júnior recebeu críticas ao tentar defender o tio e a prima, Ana Clara.

"Me da nojo esse comportamento teu tio e inaceitável beijando na boca faz movimento isquisito olha a calcinha da filha isso e inaceitável", dispara Anny Allana.

Para Paulo Júnior, ela, assim como todos, estão sendo manipulados".





Leia mais:

Você acredita em extraterrestre? Conheça relatos de aparições no AM

Ações marcam Campanha de Carnaval lançada pelo Governo do AM

Conheça a história do Teatro Amazonas em um passeio guiado