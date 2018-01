Que tiro foi esse? Jojo Toddynho chega a Manaus neste domingo

Manaus - Um tiro certo. Quem diria que um clipe iria mudar a rota dos hits da estação neste início de ano e novamente teria o dedo da Anitta nesse furacão que se tornou "Que tiro foi esse?", música da fenomenal Jojo Toddynho. A carioca de 20 anos está quebrando tudo no cenário da música no Brasil e conquistou um espaço que estava sendo dominado pela poderosa "Anira" (maneira como o nome da cantora é falado nos Estados Unidos).

A dona do hit que viralizou na internet estará em Manaus, no Bloco Spazio, uma espécie de esquenta do “Arena Safadão”, que ocorre neste domingo (28), no Point P10 anexo ao Fast Temaki no Parque 10, Zona Centro-Sul.

Antes de Jojo Toddynho, existia a Jojo Maronttinni. A funkeira de Bangu já fez de tudo na vida e antes de se tornar a celebridade do momento, era blogueira na comunidade. Foi assim que surgiram convites para o clipe "Vai Malandra" de Anitta e participação na novela "A Força do Querer", da Rede Globo.

A dona do hit que viralizou na internet, estará em Manaus, no Bloco Spazio | Foto: Reprodução

Confira a entrevista exclusiva que a artista concedeu ao Em Tempo (ET).

ET: Todo mundo quer saber de onde veio o sobrenome artístico "Toddynho"?

Jojo: A Cacau Protásio falou no papel de Terezinha que peito de mulher faz Toddy. E eu peguei dela. Ficava falando "Quer toddynho"? E aí pegou, Jojo Toddynho. Olha, eu nem sei da onde veio o Maronttinni, veio na minha cabeça e botei no facebook (Risos).

ET:. Você sempre quis ser artista? Você fazia vídeos para o Facebook, em Bangu e, apesar de ter apenas 20 aninhos já trabalhou como camelô. A ideia de se tornar funkeira, ou melhor, cantora surgiu como?

Jojo: Já fui camelô. Já trabalhei no shopping num playground de crianças, já vendi picolé, já trabalhei como cuidadora de idosos fazendo faxina. Hoje, eu vejo a vida de uma outra forma e sigo com meus pés no chão. O funk sempre fez parte da minha vida, daí eu virei cantora.

Cantora tem apenas 20 anos. | Foto: Reprodução

ET:. Como você definiria a diferença entre Jojo Toddynho (cantora) e Jojo Maronttinni (Facebook)?

Jojo: Nenhuma (Risos).

ET: "Que tiro foi esse?" já é um sucesso com milhões de visualizações. O clipe é super divertido. Como foram as gravações? A produção foi você quem pensou ou opinou?

Jojo: Foi maravilhoso, estou cercada de gente competente e do bem. Aí o resultado é esse.

ET: Como surgiu o convite para novela "A Força do querer" e para participar de "Vai Malandra" da Anitta?

Jojo: Eles viram meus videos comentando a novela e me chamaram. Anitta já era amiga do meu empresário ha muitos anos.

Antes de Jojo Toddynho, existia a Jojo Maronttinni. A funkeira de Bangu já fez de tudo na vida | Foto: Reprodução

ET: Além de musa da Vogue eu soube que vai ser destaque na Escola de Samba Beija-Flor este ano. Pode contar como vai ser isso?

Jojo: Vai ser maravilhoso! Vou me divertir horrores.

ET: Sobre o empoderamento da mulher, vimos em 2017 muito se falar de assédio. Você com os seios nº 58, já sofreu assédio?

Jojo: Se tive, não lembro! A gente deleta do hd aquilo que não interessa. Só te fere o que você permite te ferir.

ET: Como você lida com os haters nas redes sociais?

Jojo: Numa boa, ninguém é obrigado a gostar de ninguém.

ET: Queremos saber quais os novos passos da Jojo Todynho e o que podemos esperar para 2018 desse fenômeno?

Jojo: Hiiiii, muita coisa que nem eu sei bem o que vem por aí (Risos).





