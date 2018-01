O 'sequestrador', Rodrigo Marim volta a Manaus para show no All Night

Manaus - Após ganhar fama de forma inusitada, por conta de uma brincadeira na internet que ele estaria sequestrando mulheres, o cantor revelação dos últimos meses, Rodrigo Marim volta a Manaus para participar da "Quintanejo", do All Night Pub, localizado na avenida Ephigênio Salles, 2085, Aleixo, nesta quinta-feira (25), a partir das 22h.

Em conversa com o Em Tempo, o cantor contou que a vida dele mudou da água para o vinho em todos os sentidos. "Foram muitas coisas positivas depois desse boato. Eu era um cantor regional e isso me fez aparecer nas redes de fofoca, de moda, ganhei seguidores e entrei para uma gravadora".

Ele contou ainda que viveu inúmeras situações engraçadas com as fãs sobre a história do sequestro. Uma das últimas coisas que aconteceu com fã, foi no último fim de semana, em Santa Catarina.

"Nosso ônibus estava estacionado na porta da casa de shows, eu saí do show, tirei umas fotos alí na rua mesmo e entramos no ônibus, eu e minha equipe. O ônibus é muito grande, e assim que o motorista deu partida, apareceu uma fã que estava escondida lá no fim do ônibus. Já pensou? A gente não vê, voltar para São Paulo com a menina lá?", disse o músico.

O cantor de 28 anos, começou a carreira com 12, cantando Trio Parada Dura, Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, entre outros. Ele ressaltou que tudo no mundo vai se transformando, assim como a música.

"A gente vê todos os dias coisas novas acontecendo no cenário da música, não só sertaneja. Meu gosto pessoal é cantar e ouvir músicas românticas, eu tento inserir minhas influências nas músicas. Agora, eu to com uma música nova 'Aquele som do Charlie Brown'. Não tem nada a ver com o sertanejo, mas é uma influência para mim, são letras que curto muito. Hoje o sertanejo tem muito disso, a possibilidade da união com vários outros estilos", explicou.

O cantor estará estará em Manaus nesta quinta. | Foto: Divulgação

Rodrigo cursava faculdade de Veterinária e em um momento antes da fama que ele chegou a pensar em largar a música para se dedicar aos estudos. "Eu ia para a faculdade mais para cantar do que estudar. Aí as pessoas começaram a falar, cara, você canta demais, vai para cima disso. Aí, não tive dúvidas, larguei a veterinária para cantar".

Parcerias

Em seu DVD lançado ano passado, Rodrigo chamou gente de peso para participar, como Tati Zaqui, Turma do Pagode, PPA e outros. Mas ele contou ao Em Tempo que sonha em cantar com Roberto Carlos, Enrique Iglesias e Bruno & Marrone.

Para 2018, ele contou em primeira mão que já tem uma turnê agendada em maio na Europa e algumas novas parcerias surpresas. "Estão vindo muitas coisas boas".

Manaus

"Poxa, eu fico muito contente. Sou sempre muito bem recebido desde o aeroporto. A galera é muito animada, tem comidas muito diferentes de São Paulo, eu amo o povo de Manaus. E galera, tô chegando hein?!".





