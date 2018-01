Belo cancela show após se ferir separando briga de cachorros no Rio

Brasil - O cantor Belo cancelou uma apresentação nesta quarta-feira (24) após se ferir enquanto separava uma briga entre seus cachorros.O acidente aconteceu na casa em que ele divide com a mulher, Gracyanne Barbosa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do casal, o cantor não teve ferimentos graves, apenas arranhões causados pelos cães acidentalmente.

Belo deve retomar a agenda de shows na sexta-feira (26).O casal é dono de oito cachorros: Bela, Rambo, Bruce, Belety, Angel, Kira, Thor e Anita. Os animais fazem sucesso entre os seguidores de Gracyanne nas redes sociais.

"Maré de azar"

Alvo de um processo na Justiça por falta de pagamento de aluguéis atrasados, o cantor Belo teve que deixar a casa em que vivia com a mulher, a musa fitness Gracyanne Barbosa.O processo corre na 33ª Vara Cível de São Paulo desde abril de 2017, quando Belo foi acusado de inadimplência.

Segundo a administradora, a dívida já passa de R$ 500 mil. O valor mensal do aluguel era de R$ 30 mil.Gracyanne Barbosa também é alvo de um processo, que corre na 5ª Vara Cível do Foro de Araraquara (a 273 km de São Paulo).

Ela é acusada de não honrar compromissos com uma loja distribuidora de suplementos alimentares e foi processada em R$ 260 mil.Em novembro de 2017, a mulher de Belo teve sua conta bancária penhorada em R$ 7.892.

O valor foi referente ao pagamento de uma indenização por danos morais e materiais causados por seu Bulldog Francês, que atacou outro cachorro na rua.

