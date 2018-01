'Rabo de Vaca' lança nova vocalista em festa no Arena Pub, amanhã (25)

Manaus - Três atrações foram escaladas para comandar o “Forró do Netão” desta quinta-feira (25). A tradicional festa do Arena Pub recebe as bandas Forró Ideal, Xiado da Xinela e Rabo de Vaca, que esta noite vai apresentar ao público, sua nova vocalista. Os shows começam a partir das 21h, na casa noturna localizada na entrada do shopping Arena Mall, na avenida Pedro Teixeira, nº 219, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul.

O acesso será liberado até 23h, após esse horário, passa a custar R$ 30 (mulher) e R$ 40 (homem). Os pagantes terão direito a desfrutar de um open bar, com cerveja e caipirinha liberadas até as 3h. A taxa da "rolha" (entrada com uma garrafa de whisky ou vodka de até 1l) vai custar R$ 30 até 23h.

A expectativa dos forrozeiros é grande para saber quem será a nova cantora, que vai dividir os vocais da "Rabo de Vaca" com Riquinho. E para marcar essa nova fase, a "vaquinha" (como é conhecida pelos fãs) preparou um repertório especial para esta noite. O set-list terá músicas que estão no CD promocional recém-lançado como "Senta e relaxa", "Oh nanana" e "Ela é dandan".

Serviço

O que: Forró do Netão com Rabo de Vaca, Forró Ideal e Xiado da Xinela

Quando: quinta-feira (25)

Valor: Entrada liberada até 23h, após R$ 40 (homem) e R$ 30 (mulher) com direito a open bar

Onde: Arena Pub, avenida Pedro Teixeira, 219, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste (Entrada do shopping Arena Mall, ao Lado da Japurá Pneus)

Horário: 22h

Informações: (92) 99154-4664





