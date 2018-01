Bloco do Cacau realiza feijoada neste domingo (28)

Manaus - Neste domingo (28), a partir das 11h, o Bloco do Cacau irá realizar uma feijoada para apresentar a rainha, a música e o tema do bloco deste ano. O evento acontecerá no porto do Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). A feijoada custará apenas R$ 7.

De acordo com o presidente do bloco do Cacau, Leonardo Lopes, o bloco foi fundando em 2011 com o intuito de levar diversão aos moradores e divulgar a comunidade. O tema do bloco deste ano é “Esporte e Lazer”.

Leia também: 'BBB 18': Irmão de Ayrton morre e sobrinho rebate críticas



O evento da feijoada será animado pelas bandas “Meu Xodó e “Saculejo” e também terá a apresentação de “Oliveira do Sax”.

O Bloco será realizado no dia 11 de fevereiro | Foto: Divulgação

O bloco se apresentará no dia 11 de fevereiro, durante o “Cacau Folia”, realizado também no porto do Cacau Pirêra. A coordenação estima que 5 mil pessoas participem do evento.

“Temos o apoio da comunidade, da Prefeitura do município, da Polícia Militar, e das secretarias de Meio Ambiente e de Cultura. Tudo bem organizado para dar segurança aos visitantes”, concluiu.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:



´Geek Experience´ e Turma da Mônica são atrações especiais em shopping

Planta e Raiz comemora 20 anos no Porão do Alemão

Confira as novidades da alta sociedade manauara