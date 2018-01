Festa ‘OMG!’ terá noite temática, nesta sexta, na Augusta Haus

Manaus - A Augusta Haus (Arena Mall) recebe, nesta sexta-feira (26), a partir das 23h, mais uma edição da label ‘OMG!’, com direito a muito funk, pop e brasilidades. Porém, desta vez, a noite será dedicada ao single ‘Joga Bunda’, lançado recentemente por Aretuza Lovi e que conta com as participações especiais de Pabllo Vittar e Glória Groove. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ao preço de R$ 20 (pista) e R$ 30 (área VIP) ou por meio do sympla.com.br/augustahaus.

Responsáveis por comandar a noite, os DJs Luana Aleixo, Sill, Ohanna Jenner e Felipe Bach apresentarão um set variado. “Essa festa já é uma das preferidas do público que curte uma balada animada e dançar a noite inteira. Vamos ter uma noite dedicada ao hit ‘Joga Bunda’ que promete ser uma das revelações do verão em todo o país”, comenta Léo Vasconcelos, sócio proprietário da Augusta Haus.

Além disso, a festa contará, ainda, com uma série de atrativos. Entre eles estão shots de Jurupinga, promoções no bar, pipoca, algodão doce e pirulitos, elementos presentes no videoclipe de ‘Joga Bunda’ que ultrapassou 4 milhões de visualizações no Youtube. “Tenho certeza que será uma noite muito animada e divertida”, completa Léo.

Funk

Já no sábado (27), a casa recebe a segunda edição da festa ‘Favela Augusta’, também a partir das 23h. Como o próprio nome da label já diz, o funk será o ritmo da noite, mas sem esquecer do pop. Os ingressos podem ser adquiridos no local ao preço de R$ 20 (pista) e R$ 40 (área VIP). Depois de meia-noite, eles passam a custar R$ 30 (pista) e R$ 50 (área VIP).

Quem estará no comando das picapes serão os DJs José Lucas, Felipe Bach, Peter Abreu e Ordin@rias. “A primeira edição foi um sucesso e o público ficou pedindo uma segunda. Então essa é a oportunidade para dançar bastante e praticar os passinhos de funk a noite inteira”, finaliza Léo Vasconcelos. Mais informações no Facebook (facebook.com/augustahaus) e no Instagram (@augustahaus).

