Show de talentos Vianorte realiza últimas audições no fim de semana

Manaus - O concurso musical “Show de Talentos ViaNorte” tem neste sábado e domingo a última fase de audições que irá selecionar os semifinalistas do evento, que terá sua grande final no dia 4 de fevereiro, no palco da praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova cidade, zona Norte.

As audições eliminatórias serão realizadas no horário das 19h às 21h. O vencedor do concurso assinará contrato por um ano com o shopping para se apresentar no projeto Palco ViaNorte, em 2018.

Os candidatos, todos amadores, inscreveram duas músicas, que serão apresentadas nas audições deste sábado e domingo, que classificará os cinco candidatos com as melhores pontuações.

As audições avaliam a afinação, timbre de voz, dicção, presença de palco, harmonia (englobando cadência, ritmo e o instrumental como um todo).

Os candidatos se apresentam individualmente ou em dupla, com acompanhamento musical ao vivo (violão). A torcida dará um 1 ponto extra (levando uma torcida de no mínimo 20 pessoas, no dia da sua apresentação).

A semifinal do concurso será realizada nos dias 28 de janeiro, de 19h às 21h, e 3 de fevereiro, no mesmo horário. Dos 25 candidatos que passarem pela semifinal saem 10 classificados para a final, que será realizada em 4 fevereiro.

