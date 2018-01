“Dream - o musical” sobe ao palco do Teatro Amazonas neste domingo

Manaus - Os artistas de ‘Dream – o musical’ realizam, nesta sexta-feira (26), 16h, o ensaio geral do espetáculo, já em contagem regressiva para a apresentação ao público, que será domingo (28), no Teatro Amazonas, em duas sessões – às 17h e às 20h. O musical, com Marcella Bártholo e um elenco de 25 pessoas, entre atores, músicos e bailarinos, estreou em junho do ano passado e volta agora, marcando a despedida da cantora, que está de mudança para o Rio de Janeiro, onde se dedicará ao aperfeiçoamento profissional.

Promovido pela Two Talent e Apolo Produções, o espetáculo tem a direção geral de Marcellus Campêlo e contará com um setlist de 18 músicas, contendo sucessos como ‘I put a spell on you’ (Annie Lennox) e ‘That´s my girl’ (Fiffith Harmony), que marcaram a participação de Marcella no ‘The Voice Kids Brasil’. Com muitos efeitos especiais, o espetáculo conta com a direção cenográfica de Marcos Apolo, profissional com bastante experiência em grandes espetáculos, como o Festival Amazonas de Ópera. Na parte artística, a direção é de Matheus Sabbá. A coreografia leva a assinatura de Brunno Athayde, e a direção musical é de Mardson Campêlo, compositor e professor de técnica vocal.

O espetáculo é inspirado na vida de Marcella, mas remete a situações que são vividas por qualquer um que batalha, que corre atrás dos seus sonhos, conforme explica Mateus Sabbá. “Dream – o musical” conta a trajetória da cantora, desde as primeiras aulas de balé até a participação no reality musical da Rede Globo, onde se projetou e deu início à carreira profissional. O público vai poder conferir, mais vez, a versatilidade de Marcella, cantando, atuando e dançando no palco.

Nessa nova edição, o espetáculo traz também novidades, como a inserção da nova música da cantora, “Fortaleço”, lançada este mês. Esta é sua segunda música autoral. O videoclipe da canção, postado no canal dela no youtube, já alcançou cerca de 12 mil visualizações, em apenas uma semana. A nova música mistura influências do pop e do rap. Segundo a cantora, é uma homenagem às pessoas que vivem uma relação de amor à distância, mostrando que, mesmo longe, é possível estar perto, quando o sentimento é verdadeiro. A primeira de Marcella, “Recomeçar”, foi apresentada na estreia de “Dream”, no ano passado. O videoclipe de “Recomeçar” já rendeu mais de 1,3 milhão de visualizações na fanpage da artista e 300 mil no youtube.

Marcella conta que a decisão de reapresentar “Dream – o musical” foi para atender um pedido do público e para que possa se despedir dos fãs amazonenses. “Quero dizer um até logo ao público da minha cidade, fazendo o que sei, que é cantar, atuar e dançar”, ressaltou.

Ingressos – Os ingressos para “Dream – o musical” estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site www.aloingressos.com.br. Os valores (meia) são: plateia e frisa R$ 35 (meia); 1º e 2º pavimentos R$ 25; 3º pavimento R$ 20.

