Open bar: Moai promove roda de samba especial “Cacique de Ramos”

Manaus - A roda de samba que há 50 anos vem sendo referência na defesa do samba de raiz e do partido alto, o Cacique de Ramos será tema do especial que acontece neste domingo (28), no Moai Restobar. O evento tem início às 16h e contara com as presenças de Herlon do Banjo, Loka Tentação, Vai Garotão e ainda as participações de Bruno e banda, Randenson Couto, D’Samba, Ângelo Marcio e Vanessa Auzier.

A agremiação, que surgiu no começo da década de 1960 e que foi tombada como Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos, foi o berço de artistas de peso como Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra e Jorge Aragão, além do grupo Fundo de Quintal.

O open bar será com direito à caipirinha e Cerveja Itaipaiva, começa às 16h e termina às 22h. Os ingressos já estão no primeiro lote, pelos valores de R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino). A lista vip sem direito ao open bar, continua valendo. Basta acessar as redes sociais da casa. O Moai está localizado na Avenida do Turismo, nº 5625, no bairro Tarumã. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 98117-2827.

