EM TEMPO lança conteúdo exclusivo para o Carnaval

Manaus - O período das folias momescas já começou! Uma das maiores festas populares do Brasil, o Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano por muitos brasileiros. No Amazonas, especificamente em Manaus, a festa se estende por várias semanas, levando às ruas e clubes da cidade foliões em busca de muita diversão.

Para te deixar por dentro de tudo que está rolando na cidade, o EM TEMPO lança nesta quinta-feira (25) uma página com conteúdo exclusivo de Carnaval. Nela você poderá acessar o "roteiro da folia", uma agenda com todas as bandas e blocos que acontecem na cidade, trazendo detalhes como dia, horário, local, além de informações como valores de ingressos e atrações, quando for o caso.

A equipe do EM TEMPO está preparando ainda uma cobertura das principais festas da cidade para você ficar bem informado e sentir o clima da folia sem precisar sair de casa, além de matérias especiais trazendo detalhes e curiosidades de todas as escolas de samba do grupo especial de Manaus.

#EMTEMPODECARNAVAL

A gente quer saber também como você está curtindo o Carnaval. Na aba "Você na Folia" será possível conferir os cliques dos internautas com atualizações diárias. Quer ver o seu registro na nossa galeria? Basta publicar a foto nas suas redes sociais usando a hashtag #emtempodecarnaval. Junte os amigos, vista a fantasia e compartilhe com a gente!

Para conferir todo esse conteúdo basta acessar a página clicando aqui.