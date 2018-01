Mahmoud incentiva colegas do 'BBB 18' a se masturbarem na casa

"Sou a favor da siririca no 'BBB'", disse o sexólogo Mahmoud aos colegas, na noite desta quinta-feira (24) pré-prova do líder. | Foto: Divulgação

"Sou a favor da siririca no 'BBB'", disse o sexólogo Mahmoud aos colegas, na noite desta quinta-feira (24) pré-prova do líder.



Sempre com paciência e entusiasmo, Mahmoud adora passar tempo respondendo dúvidas dos colegas sobre questões de gênero e sexualidade.

"O orgasmo libera ocitocina, que nos deixa mais calmos, tranquilos, acho que todo mundo aqui na casa tem que se esconder um pouquinho no edredom e se dar prazer", disse ele com leveza, arrancando risadas e piadinhas dos confinados.

O bate papo foi interrompido pelas ordens da direção, que mandou os participantes vestirem roupas leves e confortáveis para a prova do líder que se aproxima.

Mais tarde, Mahmoud ainda confessou a Paula que ficou chateado com o comentário de Ana Paula sobre sua sexualidade. "Você não vai ficar conhecida como a hétero do programa. Por que eu tenho que ficar rotulado como o gay do programa? Eu tenho muitos outros aspectos da minha personalidade. Ela me irritou profundamente", confessou o paraense.

Paula deu razão ao amigo, mas pediu paciência, alegando que a catarinense é muito jovem. "Ela é nova, ela é muito animada, entusiasmada, gosta de brincadeiras um pouco mais infantis", analisou a ex-atleta.