Compartilhe com a gente o registro do seu Carnaval!

#EMTEMPODECARNAVAL - Com essa hashtag você compartilha com o a gente o registro do seu carnaval, no Instagram, Facebook ou Twitter. Todos os registros serão publicados na aba "Você na Folia", na nossa página especial de carnaval que já está no ar!

Serão atualizações diárias. "Esta é uma forma de interagir com o nosso internauta para que estes também possam se ver na nossa página", ressaltou a editora executiva do Portal EM TEMPO, Gláucia Chair.

Além disso, na página você confere um conteúdo exclusivo que está sendo produzido para o Carnaval 2018, como matérias especiais sobre as Escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus e um guia completa das bandas e blocos da cidade.