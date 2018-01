Eliana recebe Eduardo Costa e Paula Fernandes no domingo

No palco da atração, Jota - que tem a voz idêntica a de seu ídolo Eduardo Costa - vai ser surpreendido pelo cantor. | Foto: Divulgação

São Paulo - O programa Eliana deste domingo conta a história de Jota, um rapaz simples que luta para conseguir dar uma vida melhor para sua família. No palco da atração, Jota - que tem a voz idêntica a de seu ídolo Eduardo Costa - vai ser surpreendido pelo cantor. Ele ainda vai realizar o sonho de se casar com a mulher no palco do programa.



A atração continua com Paula Fernandes. Eliana recebe a cantora em sua casa para um bate-papo bem descontraído. Além disso, a artista vai encarar o cardápio surpresa, com pratos exóticos e vegetarianos.

Paula Fernandes também será atração do programa de Eliana | Foto: Divulgação

