Lairton Oliveira faz show 'Amazônia Instrumental' no Teatro Amazonas

O músico Lairton Oliveira realiza o show “Amazônia Instrumental” no Teatro Amazonas, no dia 31 de janeiro, quinta-feira, a partir das 20h. O show, que tem no repertório músicas do Carrapicho e Raízes Caboclas, também terá participação especial de artistas regionais. O evento, realizado com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada gratuita.

De acordo com o músico, o evento tem como destaque a música instrumental, no início, mas, ao final do show, os artistas convidados mudam a dinâmica e interagem com o público. O “Amazônia Instrumental” terá participação de Cileno, Shirley Sol, Milton Cabocrioulo, Nunes Filho e a Manaus Music Band.

“Teremos o ápice do show ao final, com a participação de outros artistas, que poderão até convidar alguém da plateia para brincar com a gente no palco”, explica Lairton Oliveira.

O repertório passa por músicas caribenhas, andinas e do beiradão, destacando alguns artistas da região como o grupo Raízes Caboclas, Carrapicho, Teixeira de Manaus e Chico da Silva. Lairton usa a guitarra e violão e, no show, é acompanhado por Mauro Windows (bateria), Jander Freitas (sax), Gilber Araújo (guitarra), Jairo Felicio (contrabaixo) e Matuzalém Lopes (teclado).

“O show tem um repertório incrível e valoriza muito a nossa música. Vamos fazer um espetáculo divertido para todos que comparecerem ao Teatro Amazonas”, comenta Lairton.

Lairton Oliveira já participou da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), na ópera "Carmen" | Foto: Divulgação





Lairton Oliveira - Com 25 anos dedicados à música, Lairton Oliveira já participou da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), na ópera "Carmen", e também no 40º Jazz Montreaux Festival, na Suíça, em 2006. No Teatro Amazonas, Lairton já participou do projeto “Segundas no Palco – 10 anos”.

Serviço: Show “Amazônia Instrumental”, com Lairton Oliveira

Data/ hora: 31 de janeiro, quinta-feira, a partir das 20h

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: 10 anos

