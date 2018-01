1ª Feira de Troca de Livros e Gibis de 2018 acontece neste domingo

Manaus - Neste domingo (28), a Biblioteca Pública do Amazonas abre as portas para a 17ª edição da ‘Feira de Troca de Livros e Gibis’. O evento, promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), acontecerá das 9h às 13h, com entrada gratuita.

O evento contará, também, com exibição de vídeos e com a ‘Bibliotour: conheça a biblioteca’, visita guiada que leva os visitantes aos espaços da biblioteca e conta um pouco da história do espaço.

Para participar da feira de troca, os interessados devem levar no dia do evento livros e gibis em bom estado de conservação. Cada participante receberá um cupom por livro ou gibi que entregar. O cupom permite a troca de livro por livro e gibi por gibi.

Serão aceitos exemplares dos seguintes gêneros: literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, infantojuvenil, gibis, HQs e mangás; livros relacionados à Amazônia; biografias e Artes. Não serão aceitos exemplares sujos, infectados, rasurados, rasgados, com carimbos de identificação de instituições, com folhas soltas ou faltando.

Às 9h15, haverá a exibição do audiolivro “Alice no País das Maravilhas’’, um clássico da literatura infantil. A obra será exibida com os recursos de audiodescrição, descrição de imagem, tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais.

Encerrando a programação audiovisual, às 11h, será exibido o filme nacional “Xingu”, de Cao Hamburger. O curta retrata uma história real, ocorrida em 1994, com os irmãos Leonardo, Cláudio e Orlando Villas Bôas, no tempo das expedições no Roncador-Xingu.

De acordo com David Carvalho de Lima, coordenador do evento, a feira tem resultados positivos em todas as edições. “Ao longo das 16 edições, já recebemos mais de 2800 visitantes e realizamos a troca de 18 mil itens. Estamos animados para primeira edição de 2018 e esperamos o nosso público fiel que sempre nos prestigia”, comenta David.

Serviço: 17ª edição da Feira de troca de livros e gibis

Data/Hora: 28 de janeiro, domingo, de 9h até 13h

Lugar: Biblioteca Pública do Amazonas – Rua Barroso, 57, Centro

Entrada: Gratuita

