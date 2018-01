Rouge traz para Manaus a tour comemorativa de 15 anos do grupo

Manaus - Os fãs do grupo Rouge podem comemorar! Após muitos rumores e boatos, o grupo confirmou a apresentação em Manaus no dia 13 de abril, no Podium da Arena da Amazônia.

Formado em 2002, o grupo surgiu durante um reality show. Com milhões de álbuns vendidos e um sucesso imenso, o grupo encerrou contrato oficialmente. Após 13 anos e pedidos de muitos fãs, em 2017, a ideia de reunir o grupo bateu forte a porta das cinco integrantes.

O convite partiu de um produtor de eventos carioca, que contatou Aline e Karin, que logo topou retornar ao grupo. Em seguida, o convite se estendeu para Lu, Li e Fantine. Todas aceitaram e o retorno aos palcos levou os milhares de fãs à loucura.

A venda dos ingressos inicia na segunda-feira, dia 29 de janeiro nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara Shopping), loja Arco Iris (Sumaúma Shopping) e através do site www.aloingressos.com.br. O primeiro lote custa R$ 50 (pista/meia entrada), R$ 100 (frontstage/meia entrada) e R$ 200 (lounge premium/meia entrada com open bar de água, refrigerante e cerveja durante todo o evento).

Sorteio

Os fãs do Rouge têm a chance de participar de um sorteio para conhecer as artistas no camarim. A produtora local sorteará três pulseiras de acesso ao camarim para conhecer o grupo. Para participar é muito simples! Basta adquirir o ingresso no primeiro dia de venda em qualquer ponto de vendas autorizado, e o sorteio será realizado pelo número de controle do ingresso. O resultado será divulgado nas redes sociais da PUMP.

Serviço

Turnê Rouge 15 Anos – Manaus/AM.

Quando: 13 de abril.

Onde: Podium da Arena da Amazônia. Av. Constantino Nery, S/N.

Ingressos – Início das Vendas, dia 29/01 (segunda-feira): R$ 50 (pista/meia entrada), R$ 100 (Frontstage/meia entrada) e R$ 200 (lounge premium/meia entrada, com open bar durante todo o evento de água, refrigerante e cerveja), à venda nas lojas Calvin Klein (Amazonas Shopping e Manauara Shopping), Arco Íris (Sumaúma Shopping), através do site www.aloingressos.com.br.

Informações: (92) 99250-9037