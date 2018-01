Companhia de Artes Jeová Nissi encerra temporada neste domingo

Manaus - Em turnê de curta temporada por Manaus, desde o dia 17 de janeiro, a Companhia de Artes Jeová Nissi, encerra neste final de semana, do espetáculo 'Esquecer e Crescer'. Com entrada franca, a última apresentação acontecerá neste domingo (28), na igreja Assembleia de Deus da rua E, esquina com a rua C, conjunto Shangrilá, bairro Parque 10, a partir das 18h.

A trama misteriosa e envolvente de dois contadores de história ganharão vida em cena e trarão consigo palavras cheias de motivação e esperança. Eles contarão a história de José de uma forma que você nunca ouviu.

Leia também: EM TEMPO lança conteúdo exclusivo para o Carnaval



A primavera é o pano de fundo da zona de conforto da túnica colorida de José. Em momentos de tensão cênica veremos a tempestade de verão sendo comparada com a mulher de Potifar, que vem e destrói uma família e um ministério.

O outono massacra nosso personagem com as folhas sendo arrancadas quando é levado para a prisão. Mesmo nossas personagens tentando pular uma estação, ainda é necessário passar pelo intenso inverno quando o copeiro-mor do Faraó se esquece dele durante dois anos.

Social

O grupo de teatro é composto de jovens cristãos e voluntários e tem o objetivo de doar a renda das apresentações para ajudar no projeto da Aldeia Nissi, escola que ajuda crianças angolanas menos favorecidas que vivem em situações de risco. Além de arcar com o custeio de viagens dos missionários e voluntários do projeto.

A companhia de Artes Jeová Nissi tem sede na cidade de Ibiúna (SP). O grupo trabalha teatro, danças, circo, caracterização. Cada equipe é formada por três pessoas, duas em cena e uma na trilha.

Informações: (92) 99287-7341

Site da Cia: http://site.cianissi.com/

Leia mais:

Noite de violência e roubos em diferentes pontos da cidade

Menino de 11 anos morre com tiro de arma com pressão

Você usa o T1? Veja como está o transporte coletivo no local