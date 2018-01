Lorenzo Fortes representa o AM no The Voice Brasil Kids

Manaus - A tarde deste domingo (28) foi de emoções intensas para a família Fortes, quando a estrela de casa, Lorenzo, foi aceito no #TeamSimoneESimaria, após ter se apresentado na etapa de audições no palco do The Voice Brasil Kids, um dos maiores realitys musicais do Brasil.

Em entrevista ao EM TEMPO, a advogada Vanessa Fortes, mãe do Lorenzo, disse que o sonho do filho enfim se tornou realidade, após três anos de sonhos e expectativas do lado de fora da tevê. "Agora estamos dentro do show! Desde que ficamos sabendo do programa ele quis participar e hoje, se tornou verdade o que ele mais queria", diz animada.

Lorenzo durante apresentação musical em 2016 | Foto: Reprodução/Facebook

O pontapé de toda a carreira foi após uma viagem para Goiânia - considerada uma das principais cidades para a música sertaneja - dentro de uma corrida de táxi. Lorenzo decorou todas as músicas que o motorista estava ouvindo e disse que queria como presente o CD completo do Villa Mix. "Desde aí, até o pai, que gosta de samba, está preferindo o sertanejo", ri Vanessa.



Quando perguntado sobre o futuro no programa e na carreira, Lorenzo solta o primeiro pensamento que vem à mente. "Quero ficar na música! É o que sempre quis fazer e agora tenho a chance de seguir com meu sonho. Amo Manaus e vou representar com muita garra e emoção minha casa até o fim", garante o menino.



Lorenzo (de chapéu) em um registro pessoal com a família | Foto: Reprodução/Facebook

Prodígio amazonense

Lorenzo canta desde os seis anos e já esteve no palco mais renomado da capital, o Teatro Amazonas, como o índio guerreiro Kaluanã, no musical natalino Ceci e a Estrela, o Natal na Floresta, além de já ter cantado no Boi Manaus, a convite do trio elétrico do Carlinhos do Boi e outros eventos na cidade. A principal fã do menino não guarda discrição e assume a identidade.

"Quem torce mais é a gente, né?! Desde pequeno ele tem mostrado interesse na arte. Quando era bebê até participava de comercial na televisão. O inscrevemos na aula de violão aos seis e agora ele está aprendendo teclado. O que mais desejamos é que ele seja feliz com o que escolher viver", finaliza a mãe.

