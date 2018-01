A festa será recheada de muito pagode e samba de raiz | Foto: Divulgação

Manaus - O Bar Palafita, localizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, promove neste sábado (2), a primeira edição do ‘Noite Carioca’. A festa, recheada de muito pagode e samba de raiz, será comandada pelos grupos ‘Agora é Noiz’ e ‘Samba na Veia’. Os ingressos já estão sendo vendidos no bar, ao valor de R$ 15.

Além das atrações principais, sobem ao palco grandes nomes locais do gênero musical para mais de sete horas de festa, como Yuri Santos da banda Cacildes, Jean Carlos do grupo Loka Tentação, Randerson Couto e Sid do Ases do Pagode e a cantora Vanessa Auzier.

Segundo o percussionista do grupo Agora é Noiz, Mauro Silveira, a ‘Noite Carioca’ será uma mistura de ritmos que agradará todos os gostos. “As gerações do samba e pagode local estarão juntas para relembrar sucessos e fazer uma grande roda bem animada. Vai ser difícil alguém não sambar”, afirmou.

O bar

O Palafita é uma casa que enaltece as culturas do Norte e Nordeste, desde as decorações até as apresentações artísticas. Com temática ambiental, o bar adota aspectos de sustentabilidade em sua arquitetura e foi construído com madeira de castanheira reaproveitada.

No início de janeiro, o bar realizou um ‘esquenta’ de Carnaval com o Bloco Cauxi Eletrizado, que reuniu mais de 800 pessoas com releituras de marchinhas, frevos e clássicos do samba, ao estilo alternativo e amazônico.

Serviço

O quê: ‘Noite Carioca’ promove mais de sete horas de samba no Bar Palafita

Quando: Sábado (2), a partir das 18h30

Onde: Bar Palafita, localizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa

Ingressos: R$ 15

