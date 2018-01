Pé de Serra do Moai promove nova edição do 'Bar do Maykinho'

Manaus - Nesta terça (30), o Moai recebe uma nova edição da festa “Bar do Maykinho”. Nela, o cantor que recentemente voltou para a banda que lhe deu projeção (Feras do Forró) interpreta grandes clássicos em ritmo de Xote. A noite terá ainda a presença dos grupos Forró do Mestre e Forró Show, a partir das 21h.

A “casa mais charmosa da cidade” está situada na Avenida do Turismo, nº 5625, no bairro Tarumã. O ingresso custa R$ 30. Para participar da lista VIP, é necessário colocar o nome no post disponível na página do evento no Facebook (@pedeserradomoai) ou no Instagram (@moairestobar). Isso garante entrada liberada para mulheres e meia (R$ 15) para homens até 00h.

A primeira edição do projeto ocorreu em junho de 2009. Na época, o cantor Maykinho ainda era integrante da primeira formação da "Feras do Forró", onde ficou por nove anos e retornou agora em 2018. Após varias edições, que gerou diversos CD’S e DVD’s gravados ao vivo, a festa no restobar traz um repertório com as músicas mais pedidas pelo público em toda sua trajetória.

SERVIÇO

O QUÊ: Pé de Serra do Moai com Maykinho & Feras do Forró, Forró do Mestre e Forró Show

QUANDO: 30/01 (terça-feira)

QUANTO: R$ 30 (Com nomes na lista VIP, mulheres tem entrada livre e homens pagam R$ 15 até 00h)

ONDE: Moai Restobar - Av. do Turismo, nº 5625 – Tarumã – Zona Oeste

HORÁRIO: 21h

INFORMAÇÕES: (92) 98117-2827





Edição: Wallace Abreu

