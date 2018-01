Cantora Hêmilly Lira faz série de shows em Manaus

Manaus - “Um repertório bem para cima, de MPB contemporânea, passando pelo reggae, forró, pop, sertanejo, carimbó, boi-bumbá e muito mais”. É o que promete a cantora amazonense, radicada no Rio de Janeiro, Hêmilly Lira, que está em Manaus para uma série de shows. Após dois shows no Amazônia Golf Resort, é a vez da artista se apresentar na terça-feira (30), às 20h30, no Axerito Bar, localizado na Rua Tirza Carvalho, 40, Aleixo.

É o primeiro show de 2h da cantora com trio (baixo, batera e guitarra). “Essa temporada em Manaus trouxe muita produtividade, fizemos grandes parcerias e shows maravilhosos. Ainda temos 6 shows a fazer na cidade com apoio de pessoas muito queridas como Rozenha, Mamoun, Jorge Gonçalves, Marco Dutra, Neto Batucada, Dona Dulce, Monaliza Paz, Intercity Hotel Manaus e a Gramofônica", explica a cantora.

Em abril, Hêmilly retorna a Manaus para um super show. “Estreamos também uma série de vídeos no meu canal do YouTube, em um formato acústico, e com participações de artistas regionais e produção de Caio Camargo. Sou muito grata a Deus e a essa terra que me trouxe os melhores amigos e uma família maravilhosa”, orgulha-se a artista.

A cantora fica na capital até o dia 15 de fevereiro, depois segue para o Rio de Janeiro para fechar novos projetos musicais. “A temporada em Manaus está sendo bem fortalecida com relação às parceiras musicais. Fechamos projetos especiais com a Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas que em breve serão revelados”, finaliza a artista.

Conheça Hêmilly Lira

Hêmilly Lira tem 12 anos de carreira. Começou a cantar na igreja, participou da primeira formação de mulheres que cantavam Boi-Bumbá, “As Dessanas” e em seguida expandiu a carreira. Versátil, a cantora vai dos ritmos regionais da Amazônia ao pop romântico. Em 2009, se lançou em carreira solo com composições autorais: “Um Romance Proibido”, “Só Mais uma Aventura” e “Nossa História”. Em 2016, se muda para o Rio de Janeiro para alavancar a carreira musical.

A cantora lançou seu primeiro single em 2017 “Sigo em Frente” com a assinatura da Warnerr Chappell Production Music e com a produção de Max Viana. A música “Sigo em Frente” está disponibilizada em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, YouTube. Ouça o Single no site www.hemillylira.com.br.





