Liceu Claudio Santoro em Parintins oferece 400 vagas em cursos

Parintins - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), está com inscrições abertas para 400 vagas em cursos de música, dança, artes cênicas e artes visuais, na unidade do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em Parintins. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 2 de fevereiro, na Secretaria Escolar do Liceu, localizada no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), na avenida Nações Unidas, Centro.

Na área da música, são 168 vagas para os cursos de banda, teclado, flauta-doce e violão. Para a dança, há 109 nos cursos de “baby class”, capoeira, dança da melhor idade, danças urbanas.

Nas artes cênicas, há 35 vagas para iniciação teatral e teatro para crianças. Também são oferecidos os cursos de noções de cinema e fotografia na unidade.

Para se inscrever, é necessário levar os seguintes documentos: foto 3x4, cópia do RG ou Certidão de Nascimento, cópia do RG e CPF (para o maior de idade), cópia do comprovante de residência, laudo médico se o aluno possuir alguma doença, ou alergia. Para os menores de idade é necessária também a presença do responsável (pais ou avós), além da cópia do RG e CPF do mesmo.

O horário de atendimento na unidade é das 8h às 12h e das 14h às 16h. O telefone para mais informações é o (92) 99173 – 6066.

