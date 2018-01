Com 'Batman', Fátima Bernardes curte Carnaval de Mulher-Gato

Brasil - Em um relacionamento sério com um pernambucano há alguns meses, Fátima Bernardes está aproveitando o famoso carnaval de Recife e Olinda. No último fim de semana, a jornalista aproveitou para cair na folia na companhia do namorado Túlio Gadêlha, fantasiados de Mulher-Gato e Batman. O advogado compartilhou as imagens no Instagram e os ''fãs'' do casal adoraram o visual da dupla.

"Meu Deus do céu, vcs são muito lindos! Parabéns pela energia positiva que exala. E parabéns à Fátima, pela sua reinvenção como mulher. Túlio, vc é luz! Sucesso e saúde, sem delongas!!'', comentou uma seguidora, entre outros milhares de elogios.

De férias em Pernambuco, Fátima ainda esteve em outro baile de pré-carnaval com Tulio durante o fim de semana, dessa vez fantsiada de Medusa, enquanto ele se vestiu de The Flash. Na postagem da foto ele aproveitou para se manifestar contra qualquer forma de preconceito.

Fátima Bernardes, 55 anos, e Túlio Gadêlha, 30, assumiram o namoro publicamente em novembro do ano passado. Desde então, os dois compartilharam várias declarações de amor e momentos de felicidade no Instagram, onde conquistaram a simpatia dos usuários e se tornaram um dos casais mais populares do país.





