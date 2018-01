Exposição reúne artistas plásticos e pintores de 5 países em Manaus

Manaus - A segunda edição Vernissage com o tema “Arte Sem Fronteiras” será realizada nesta quarta-feira (31), as 19h, no Espaço Cultural CAAAM, localizado na Av. Humberto Calderaro Filho, 2000. O evento é organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas – CAA/AM em parceria com a Comissão de Relações Internacionais da OAB/AM.

A mostra conta com a participação de 16 artistas de cinco países, Brasil, Peru, Estados Unidos, Alemanha e França. As obras retratam o aspecto original da região amazônica. Cerca de 40 quadros de artistas plásticos e pintores serão expostos, e a mostra segue até o dia 9 de fevereiro.

O presidente da Comissão de Relações Internacionais, Helso do Carmo Ribeiro, diz se sentir realizado com o trabalho da Vernissage. “É uma satisfação enorme realizar um trabalho tão lindo e importante como esse. A nossa primeira exposição foi um sucesso, tenho certeza que essa será também”, disse.

Para a presidente da CAA/AM, dra Denize Aufiero, a exposição é uma forma de prestigiar os trabalhos que enaltecem a cultura do Amazonas. A Caixa dos Advogados tem a missão de oferecer ferramentas para a melhoria da vida dos profissionais da classe, mas esse trabalho vai muito além disso, me sinto honrada em poder realizar uma exposição com obras belas que valorizam nosso Estado”, enfatizou.

Na abertura haverá apresentação do violonista Walter Mendonça, do cantor Carlinhos do Boi e dos tenores Ramakris Elessondras e Deedee Ayde.

O que: Abertura da segunda edição Vernissage com o tema “Arte Sem Fronteiras”

Quando: Nesta quarta-feira (31)

Onde: Espaço Cultural CAAA-AM, na Av Humberto Calderaro Filho, n 2000

Horário: as 19h

Contatos para entrevista: Presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB-AM, Helso do Carmo 99602-1990

