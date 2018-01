Confira 5 combinações de looks com chapéus masculinos

É cada vez maior o número de homens que estão integrando os chapéus como parte dos seus looks cotidianos. Não é por acaso! Esses acessórios são perfeitos para quem quer modernizar o visual, esconder o cabelo bagunçado ou até mesmo buscar uma alternativa mais chique para usar no lugar do boné.

Mesmo com a popularização dessa peça, ainda não são todos que conseguem usá-la com facilidade. Por isso, Marco Bellotto, Personal Stylist da Ferricelli separou 5 combinações de roupas com chapéus masculinos para quem quer ousar no look.

1. Look All Black com chapéu masculino

Nada melhor do que começar com um pretinho nada básico! A composição All Black é uma alternativa para quem quer introduzir o chapéu no dia a dia sem medo de errar.

Uma calça jeans e camiseta pretas, um coturno de couro preto e um chapéu social da mesma cor são infalíveis juntos. Se o dia estiver mais frio, basta colocar um sobretudo por cima.

2. Visual Street

Conseguir um look street com chapéu masculino é muito simples. Uma camiseta branca e um jeans rasgado são a base desse estilo.

O chapéu e o calçado devem ter a mesma tonalidade, até para facilitar a combinação. Experimente um modelo hunt com uma chelsea boot marrom. Para complementar, aposte em acessórios como pulseiras de couro masculinas.

3. Combinação jeans com jeans

Depois de experimentar as combinações mais básicas, que tal se arriscar em um look mais ousado? O jeanscom jeans é uma opção muito estilosa e que sai do lugar comum.

Para contrastar, a dica é combinar chapéu e bota em tons terrosos, ou até mesmo colocar uma jaqueta de cor verde militar.

4. Look formal com chapéu masculino

Sim, o chapéu masculino se encaixa perfeitamente em um look social. Você pode combiná-lo com um casaco militar de abotoamento triplo, ajustado ao corpo e calça social. Apostar no cinza ou chumbo para as peças principais, inclusive no chapéu, é uma boa opção. Nos pés, bota de couro na cor café funciona muito bem. Para fechar o look, em dias mais frios, luvas na mesma tonalidade do calçado ficam incríveis.

5. Look Esporte Fino

Se a intenção é buscar um meio termo entre o social e o informal, o esporte fino é a melhor alternativo. Para isso, basta combinar uma calça de alfaiataria, uma camiseta ajustada ao corpo e um chapéu social escuro. Aqui, os sapatos sociais masculinos combinam muito bem com o restante do look.

Edição: Wallace Abreu