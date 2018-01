Encontrado morto o ator da série Glee, Mark Salling

O corpo do ator Mark Salling foi encontrado na tarde desta terça-feira (30) em Sunland, bairro em Los Angeles, California. Salling tinha 35 anos de idade e é conhecido por dar vida ao Puck, personagem da série adolescente Glee. Ele foi encontrado no leito do rio Los Angeles e a polícia suspeita que o ator tenha cometido suicídio.

Salling aguardava julgamento por posse de pornografia infantil. Em 2017, foram encontradas mais de 50 mil imagens eróticas de crianças e pré-adolescentes nos computadores pessoais do ator. A sentença estava marcada para março deste ano e a expectativa era de que o ator fosse condenado a até 7 anos de prisão.

Em outubro do ano passado, o portal americano TMZ publicou que o ator teria tentado suicídio cortando os próprios pulsos. Salling foi supostamente encontrado pelo colega de quarto, que solicitou ajuda médica imediatamente. A suposta tentativa de suicídio foi negada pelo advogado de Salling, mas o portal indicou que, em pleno verão californiano, o ator usava camisas de mangas longas para cobrir as cicatrizes nos pulsos.

