Globosat compra direitos de exibição de ‘Chaves’ e ‘Chapolin’

A Globo comprou 273 episódios de Chaves | Foto: Divulgação

A Globosat, empresa integrante do Grupo Globo, comprou os direitos de exibição de Chaves e Chapolin, séries da emissora mexicana Televisa que alcançaram grande sucesso no Brasil ao serem exibidas pelo SBT quase que diariamente desde meados dos anos 80.

A Globo comprou 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin. Além desses, uma grande quantidade de episódios inéditos será dublada, tanto para Chaves quanto para Chapolin.



Chapolin foi criado por Roberto Bolaños em 1970, um ano antes de Chaves e sua vila. As séries desembarcaram no Brasil quase por acaso – faziam parte de um pacotão de programas do canal mexicano Televisa, comprado por Silvio Santos para turbinar a programação do ainda jovem SBT em meados dos anos 1980.