Anitta viverá policial na sequência de 'Tropa de Elite'

Não basta fazer sucesso no mundo da música: a cantora Anitta começou a se arriscar no cinema e começou com o pé direito. A carioca aceitou hoje a proposta para ser atuar na sequência do filme policial "Tropa de Elite", longa de José Padilha que foi sucesso em 2007. Anitta deve viver a policial Larissa, que perde a perna em um confronto com os bandidos. As informações são do colunista Léo Dias.

O novo longa-metragem deve abordar as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) criadas durante o mandato do governador carioca Sérgio Cabral. A personagem de Anitta começa na vida de policial como forma de sustento e acaba vendo que as coisas não são como ela esperava. Além de ter o melhor amigo assassinado, a policial Larissa prende duas vezes o mesmo bandido, que é solto pela Justiça.

Segundo o colunista, a única exigência feita pela cantora foi ser treinada por Fátima Toledo, a mais conhecida preparadora de atores no país. Fátima é conhecida pelo seu trabalho em grandes obras como "Cidade de Deus", "Central do Brasil" e "Boi Neon".

