Palácio da Justiça reúne acervo inédito de Thiago de Mello

Manaus - Reunindo pinturas, desenhos e gravuras de artistas brasileiros e latino-americanos, a exposição “Décadas de Amizades e Cores – Notícias da Coleção Thiago de Mello” inaugura nesta quarta-feira (31/01), às 18h30, no Centro Cultural Palácio da Justiça. A mostra é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e apresenta um acervo inédito de obras da coleção de arte do poeta amazonense.

“Décadas de Amizades e Cores” tem entrada gratuita. Após a abertura, a exposição terá visitação de segunda a sábado, das 13h às 17h, e aos domingos, das 11h às 15h, até o dia 30 de abril de 2018.

Com curadoria de Óscar Ramos, a mostra reúne um total de 37 obras, que foram selecionadas a partir de um acervo inédito da Coleção Thiago de Mello, adquirido no ano passado pelo Governo do Amazonas, por meio da SEC.

“É com muito orgulho, alegria e as bênçãos do Poeta que hoje apresentamos essa nova exibição da Coleção Thiago de Mello. Nela, oferecemos ao olhar do público amazonense uma série de obras inéditas, principalmente com nomes da arte brasileira”, afirma o secretário de Cultura, Denilson Novo.

Mostra – Do conjunto de obras em exibição, Óscar Ramos destaca nomes importantes da arte brasileira dos anos 1950. “Nomes como os de Santa Rosa, Iberê Camargo, Athos Bulcão, Fayga Ostrower e Darel Lins que, naquela década, mantiveram acesa a luz projetada pelo sucesso de Cândido Portinari e dos Muralistas Mexicanos, que foram mundialmente aclamados”, aponta o curador.

Outros nomes nacionais na mostra, Ana Letícia, Aldemir Martins e Fernando Fiuza aparecem ao lado dos amazonenses Moacir Andrade, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, Sérgio Cardoso, Auxiliadora Zuazo e Paulo Olivença. Da América Latina, a exibição inclui obras do chileno Guillermo Núñez e da chilena nascida na Espanha, Roser Bru – autora do desenho a lápis e pastel “Retrato de Rimbaud”.

Integram a mostra ainda desenhos técnicos do arquiteto Lúcio Costa com os planos da construção da casa de Thiago de Mello em Barreirinha e uma carta de Carlos Drummond de Andrade para o poeta amazonense.

Serviço

Exposição “Décadas de Amizades e Cores – Notícias da Coleção Thiago de Mello”

Data/hora: Abertura na quarta-feira, dia 31 de janeiro, às 18h30; visitação até o dia 30 de abril, de segunda a sábado, das 13h às 17h, e aos domingos, das 11h às 15h

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 833, Centro

Entrada Gratuita

