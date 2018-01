Último show da banda 'O Rappa' em Manaus

Manaus — A banda O Rappa está dizendo adeus em uma turnê pelo país e Manaus acaba de ganhar espaço na agenda dos músicos. Os cariocas anunciaram o término em maio do ano passado e, desde então, tem feito shows de despedida em diversas cidades do Brasil. Na capital amazonense, o último show com a formação original deve acontecer no dia 10 de março.

Leia também: Anitta viverá policial na sequência de 'Tropa de Elite'

Formada em 1993, a banda carioca composta por Marcelo Falcão, Xandão Meneses, Marcelo Lobato e Lauro Farias possui 13 álbuns e 5 DVDs. O nome é inspirado em "rapa", gíria carioca que designa o ato da polícia interceptar vendedores ambulantes. O "Rappa Mundi" é o mais vendido da banda, atingindo a marca de 453 mil cópias vendidas em álbum e 138 mil no DVD.

O ator amazonense Denis Carvalho, de 32 anos, foi uma das pessoas tocadas pelo sucesso da banda. Ele conta que conheceu a banda através de um amigo de infância, logo que o sucesso "Minha Alma" foi lançado, em 1999. "Eu ouvia milhares de vezes ao dia no meu discman e passei a acompanhar a banda. Quando me tornei maior de idade, passei a frequentar todos os shows que a banda fazia em Manaus", conta ele.

Ao todo, o fã compareceu a seis shows da banda, entre Manaus e Rio de Janeiro. Denis relembra com admiração uma das vezes que O Rappa mostrou o carinho pelos fãs. "Quando fizeram um show na área externa de um hotel daqui de Manaus, choveu muito e parte do palco desabou", diz. "Eles tiveram que cancelar, mas, fizeram um outro show no dia seguinte e totalmente gratuito. Só aumentou a admiração pela banda".

Para a bióloga Rayath Lima, é difícil escolher uma única música favorita d'O Rappa. "O som em si me deixa arrepiada", conta ela. A fã amazonense conta que sempre faz questão de comparecer aos shows da banda quando vem a Manaus. "Conheci a banda assim que foi lançado o 'Acústico MTV' e, desde que eles fizeram o primeiro show, faço questão de ir em todas as apresentações".

O Rappa anunciou o fim da banda em maio de 2017 através de uma nota postada nas redes sociais. "Viajamos o Brasil de ponta a ponta, lançamos dois discos, emendamos quatro turnês internacionais que incluíram um Lollapalooza nos EUA, mais de dez datas na Europa, três na Austrália e um na Nova Zelândia, (...) mas chegou a hora de dizer que vamos parar e, desta vez, sem previsão de volta", publicou a banda.

O show d'O Rappa acontece no sábado dia 10 de março às 22h no Pódium da Arena da Amazônia, localizado na av. Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul. A pré-venda dos ingressos já começou e podem ser adquiridos no stand da Fábrica de Eventos no Amazonas Shopping e na Central Alô Ingressos. Mais informações, basta acessar www.fabricadeeventos.biz.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Lorenzo Fortes representa o AM no The Voice Brasil Kids

Encontrado morto o ator da série Glee, Mark Salling

Palácio da Justiça reúne acervo inédito de Thiago de Mello