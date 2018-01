Amazonense bate recorde por ser eleita a miss mais jovem do Brasil

Manaus - A manauense Evelyn Frota Araújo quebra recorde junto ao RankBrasil em 2018 por ser eleita a miss mais jovem. Nascida em 22 de agosto de 2016, ela foi nomeada Miss Brasil Baby Universo em 7 de agosto de 2017, com 11 meses e 16 dias.



O concurso “Beleza Fashion Brasil 2017” aconteceu em Manaus e envolveu testes de fotografia, vídeo, simpatia e elegância. O evento teve a participação de 27 crianças, cada uma representando um estado brasileiro. Evelyn foi coroada pela Miss Brasil 2015, Marthina Brandt, e em abril de 2018 vai disputar o Miss Universo Baby, na Eurodisney, na França.

A recordista é filha da estudante Evilane Araújo da Silva Frota e do empresário Francisco Oziete da Frota Araújo. Segundo a mãe da miss, desde bebê a menina já chamava a atenção pelo carisma. “Passamos a fazer fotos e vídeos dela, que encantavam a todos”, lembra. Depois veio a decisão de investir em seu potencial e inscrevê-la no concurso estadual. “Com sete meses, conquistou o título de Miss Amazonas Baby, garantindo vaga para o concurso nacional”.

Segundo a estudante, é ótima a desenvoltura da criança na passarela. “Evelyn ainda não faz ideia do que é ser Miss Baby Brasil, mas acreditamos que ela adora a experiência. Sempre está muito contente em todos os momentos que envolvem o concurso”, diz.

Leia também: Amazonense Sheislane Hayalla no BBB18?

Evelyn Frota Araujo foi nomeada Miss Brasil Baby Universo com 11 meses e 16 dias | Foto: Divulgação/Morgana Rodrigues

Para a mãe, os compromissos de desfilar e fazer fotos devem ser algo muito leve a agradável. “Ela ama desfilar, pois participa como se fosse uma grande brincadeira. Assim, sempre está tranquila e risonha, agindo naturalmente e encantando as pessoas”.

Evilane comenta que a menina adora brincar com a faixa e a coroa, e conforme for crescendo será explicado a ela sobre todos os eventos que já participou e com certeza ficará feliz em ter vivido tantas experiências. “Eu e o pai dela nos sentimos extremamente felizes e orgulhosos em tê-la como filha. É muito carinhosa e querida. Ela é nossa princesa”, destaca.

Os pais sempre acreditaram que a criança tinha esse potencial devido a toda a desenvoltura apresentada durante o processo de candidatura dos concursos e principalmente, pelo carisma que transmite. “Esse recorde é a afirmação assertiva desta caminhada que está apenas começando”, afirma a mãe.

Por crerem em seu talento nato, Evilane e Oziete pretendem investir na carreira da filha. “Vamos incentivar, no entanto sabemos que o mais importante é ela estar confortável e livre. Quando crescer, ela deve se sentir confiante para decidir qual caminho seguir. Evelyn sempre terá o apoio da família”, diz a estudante. Atualmente, além dos títulos conquistados, a miss conta com mais de 10 mil fãs que a acompanham no Instagram.

Longe das passarelas, a menina ama brincar com os irmãos, adora Galinha Pintadinha, gosta de bonecas, de correr e brincar de esconde-esconde. “É apaixonada por histórias infantis e fica quietinha para escutá-las. Diverte-se quando brinca com outras crianças e quando faz trocas de roupas para modelar”, finaliza Evilane.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Brasileira é eliminada do Miss Universo 2017

E se fosse em Manaus? Detentas desfilam em concurso de beleza em presídio no Rio

'Ela não representa as brasileiras', diz Miss Bumbum México sobre amazonense campeã de concurso