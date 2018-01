Piquenique Literário chega a 4ª edição em fevereiro

Manaus- A 4ª edição do Piquenique Literário será realizado no dia 3 de fevereiro, no campo da unidade EST da UEA, na Darcy Vargas, zona Centro-Sul da cidade. A organização do encontro pede para que os participantes levem uma "comidinha"para colaborar. A entrada é gratuita, a partir das 14h.

A iniciativa começou em 2016 e agora em 2018 a ideia é continuar com mais pessoas participando. Cada Piquenique literário tem uma temática especial. Nesta edição será comemorado o aniversário do grupo literário.

Leia também: Duas Luas Cheias no mesmo mês? Fenômeno ocorre nesta quarta: veja



E para completar a festa, a Editora Rocco que é parceira do piquenique vai dar o todo o apoio e haverá um momento para falar sobe os lançamentos da editora.

A organização pede para aquelas pessoas que forem ao evento, levem alguma comidinha para o piquenique.

Quando? 03/02/2018

Horário? 14h

Onde? No campo da Unidade EST da UEA, na Darcy Vargas, passando o Amazonas Shopping.ENTRADA GRATUITA, leve uma comidinha para colaborar no piquenique.

Apoio: Editora Rocco Organização: Rômulo Neto - https://www.youtube.com/OmundoprecisasaberMonique Braga - http://blogviagensliterarias.blogspot.com.br/

Leia mais:

Você está preparado para o eclipse? Saiba o melhor horário para ver o fenômeno em Manaus

Confira os melhores locais para ver o eclipse solar em Manaus

Maior Superlua em quase 70 anos pode ser observada nesta segunda-feira