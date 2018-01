Assessoria desmente boatos sobre Lulu Santos

Tudo começou quando na tarde da segunda-feira (29), o caso foi noticiado pelo colunista Felipeh Campos, durante o programa A Tarde é Sua, exibido em rede nacional pela RedeTV. A informação é que o Cantor estaria passando por graves problemas de saúde.

O jornalista Felipeh Campos com base nas informações recebidas por ele, disse que o artista passaria por uma batalha nos próximos meses, sem explicar com mais detalhes do que se trata. A assessoria de imprensa do cantor desmentiu tudo e disse que a única coisa que Lulu estaria fazendo era um simples tratamento odontológico.

Atualmente Lulu é contratado da Rede Globo e está confirmado na próxima temporada do reality show musical The Voice Brasil, com Ivete Sangalo, Michel Teló e Carlinhos Brown, cuja estreia está prevista para o segundo semestre deste ano.

A assessoria informou ainda que tomará as ações cabíveis quanto à fonte do boato.